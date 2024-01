Einsatzkräfte vor der Schule in St. Leon-Rot. APA/dpa/René Priebe

Heidelberg – Bei einer Gewalttat in einer Schule in St. Leon-Rot (Baden-Württemberg) ist nach Angaben der Polizei eine 18-jährige Schülerin getötet worden. Der mutmaßliche Täter, ein gleichaltriger Schüler, war zunächst auf der Flucht. Gegen 13.45 Uhr teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit, dass der Verdächtige gefasst worden sei.

Es sei noch versucht worden, die Schülerin in der Schule zu reanimieren, jedoch erfolglos. Die Schule sei evakuiert worden, Schülerinnen und Schüler würden an einer Sammelstelle betreut, hieß es weiter. Rettungskräfte sowie ein Hubschrauber seien im Einsatz. Auch sind Notfallseelsorger, 15 bis 20 Polizeifahrzeuge und Kriminalpolizei sowie Feuerwehr am Tatort. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Die Tat erinnert an eine andere Gewalttat im vergangenen November in Offenburg. Damals hatte ein 15 Jahre alter Schüler einen Gleichaltrigen in einer sonderpädagogischen Schule erschossen. Der Angriff des Deutschen hatte sich nach Polizeiangaben in der 9. Klasse des Tatverdächtigen abgespielt. Der 15-jährige Schüler war demnach in sein Klassenzimmer gekommen und hatte seinem Mitschüler mit einer Handfeuerwaffe in den Hinterkopf geschossen. (APA, 25.1.2024)