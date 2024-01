"Time Out" befragte rund 20.000 Locals auf der ganzen Welt sowie sein Netzwerk aus globalen Autoren und Redakteuren, um seine neueste Liste der besten Städte der Welt zu erstellen. Dabei wurden Faktoren wie Gastronomie, Architektur und das kulturelle Angebot der Städte berücksichtigt. Ziel ist es, so "Time Out", "Inspiration für Reisen" zu bieten, aber auch eine "globale Momentaufnahme des Stadtlebens" zu liefern. Insgesamt umfasst die Liste 50 Städte, hier sind die Top Ten.

10. Porto, Portugal

Portugals zweitgrößte Stadt sei ein Ort, an dem man gut essen und noch besser trinken kann, befindet "Time Out". Schließlich sollte ja hinlänglich bekannt sein, dass sich hier alles um Wein dreht. Porto ist auch eine der Städte mit der höchsten Bewertung in Sachen Romantik, schreibt die Portugal Korrespondentin des Magazins: 82 Prozent der Einheimischen sagen, dass es leicht ist, hier die Liebe zu finden.

9. Rom, Italien

Trevi Brunnen, Rom. APA/AFP/NELSON ALMEIDA

Rom gilt als eine der schönsten Städte der Welt und lockt Reisende mit seiner antiken Geschichte und seiner Küche. Wenig überraschend punktet die italienische Hauptstadt vor allem mit ihrer Gastronomie.

8. Tokio, Japan

Spannende Dynamik: Tokio. AFP/PHILIP FONG

Über die Effizienz Tokios ist schon viel gesagt worden. Die Öffis sind immer pünktlich, das Stadtbild ist weltbekannt für seine Sauberkeit . "Aber was Tokio wirklich spannend macht, ist seine Dynamik", schreibt der Chefredakteur von "Time Out Tokyo". "Dies ist eine Stadt, die nie gleich bleibt – hier gibt es immer etwas Neues und Innovatives zu entdecken."

7. Liverpool, UK

Mehr als die Beatles: Liverpool. APA/AFP/PAUL ELLIS

Liverpool hat mehr zu bieten als Beatles-Touren und Fußballspiele. Denn: "Liverpool ist einer der besten Orte der Welt, an denen man garantiert Spaß hat." Und das auch noch relativ günstig. Mehr braucht man auch gar nicht zu sagen.

6. Mexiko City, Mexiko

Mit einem Museum an jeder Ecke ist es keine Überraschung, dass Mexiko-Stadt im Jahr 2023 zur besten Kulturstadt der Welt gekürt wurde. In diesem Jahr gibt es noch viel mehr davon, berichtet der "Time Out"-Mann vor Ort: "Machen Sie sich bereit, sich noch mehr in unsere Viertel, unser Essen und unsere Herzlichkeit zu verlieben."

5. Madrid, Spanien

Madrid sei eine einladende und lebendige Stadt, die sich durch ihr aufregendes (tägliches) Nachtleben, ihr spektakuläres Essen, ihre international bekannten Köche und ihre lebendige Kultur auszeichne, erfährt man. Abgesehen davon lege der Charme Madrids in seinen Stadtvierteln, in denen jahrhundertealte Geschäfte neben neuen Kunstgalerien und Spezialitätencafés existieren. Die Fülle an neuen Hotels würde den Status der Stadt als eine der besten der Welt unterstreichen.

4. London, UK

"Keine andere Stadt ist wie diese": London. AFP/ADRIAN DENNIS

Nirgendwo sonst auf der Welt trifft man auf eine so vielfältige und doch seltsam homogene Gruppe von Menschen, schreibt der London-Redakteur und fragt: "Ist unsere Heimat so freundlich wie Dublin, so schön wie Paris oder so gastronomisch angehaucht wie Tokio?" Nein, lautet seine Antwort: "Aber wenn man bedenkt, dass London immer wieder zur besten Stadt der Welt, Europas und so weiter gekürt wird, spielt das offensichtlich keine Rolle." Die Galerien sind kostenlos, die Parks riesig, die Pubs legendär. "Es gibt keine andere Stadt wie diese, und wenn Sie nicht einverstanden sind, ist uns das wirklich egal."

3. Berlin, Deutschland

Europäische Hauptstadt der Coolness: Berlin. IMAGO/Zoonar

Berlin ist so viel mehr als seine Clubs, seine Galerien und sein Ruf als die europäische Hauptstadt der Coolness. "Die Stadt ist vielleicht nicht für ihre Freundlichkeit bekannt, aber die Berliner sind das Herz und die Seele der deutschen Hauptstadt", liest man. Man dürfe sich ruhig selbst davon überzeugen.

2. Kapstadt, Südafrika

Auf Platz zwei der "Time Out"-Liste steht Kapstadt. Eine Stadt, die laut Magazin von "jedem einzelnen Befragten" als "wunderschön" eingestuft wurde, was zweifellos auf die atemberaubende Kombination aus Meer, Stadtlandschaft und spektakulärer Berglandschaft zurückzuführen ist. "Time Out" hob besonders das kulturelle Angebot Kapstadts hervor – von den nächtlichen Museumsabenden in den Sommermonaten bis hin zu den Theater- und Comedy-Angeboten im Theatre on the Bay und dem neu eröffneten Time Out Market Cape Town.

1. New York City, USA

Die beste Stadt der Welt: New York City. Getty Images

Die unzähligen Museen und die blühende Theaterszene von New York City wurden von "Time Out" als Gründe für die Spitzenposition der US-Stadt angeführt: "Diese pulsierende Metropole passt sich immer an, ist immer innovativ und überschreitet immer die Grenzen. Sie schläft nie. Sie ist immer wach." Auch ihr weltweit guter Ruf spielte eine Rolle – die Stadt wurde als der Ort eingestuft, an den Menschen aus aller Welt am liebsten umziehen würden. (red, 26.1.2024)