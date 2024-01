Der Journalist und Mediencoach Peter Pelinka schreibt in seinem Gastkommentar über das zerrüttete Verhältnis zwischen Alfred Gusenbauer und seiner Partei.

Natürlich kann sich niemand in der SPÖ ganz freispielen vom ehemaligen Parteichef und Bundeskanzler. In zweiter Funktion war Alfred Gusenbauer zwar nur knappe zwei Jahre im Amt, aber die waren durchaus auffällig: Allein, dass er die Partei völlig unerwartet gegen Wolfgang Schüssel auf Platz eins und damit aus der Depression der schwarz-blauen Phase führte, verdiente intern Anerkennung. "Gusi" wurde zwar nicht überschwänglich geliebt, aber zunehmend geachtet – trotz seiner bisweilen unduldsam-"patzigen" Art, mit der er sich jede parteiinterne Kritik verbat, sei es die "Suderei" von einfachen Basisfunktionären oder der Widerspruch der Studierenden gegen die Einführung von Studiengebühren. Noch heute leidet die SPÖ übrigens daran, dass damals mit Barbara Blaha – heute Chefin des Momentum-Instituts – eines der fähigsten Jungtalente aus der Partei gedrängt wurde.

Die Sozialdemokratie hat es mit ihrem ehemaligen Parteichef schwer. Was tun mit Alfred Gusenbauer? Foto: Ian Ehm / VGN Medien Holding / picturedesk.com

Als die Wahlerfolge bei Landtagswahlen ausblieben und der Kanzlereffekt so gar nicht zu greifen schien, war es bald aus mit dem Anfangserfolg. Auch, aber nicht nur wegen hämischer medialer Berichte wurde Gusenbauers Autorität binnen weniger Monate so systematisch angezweifelt, dass er ohne offene politische Diskussion oder Kritik seinen Platz zugunsten des medienaffineren Werner Faymann räumte, der später in ähnlicher Art aus dem Amt gedrängt wurde. Überhaupt dürfte die SPÖ in Sachen Führungsunkultur längst ihr Lehrgeld bei der diesbezüglich lange Zeit konkurrenzlos führenden ÖVP gezahlt haben, man denke nur an die stufenweise Demontage von Pamela Rendi-Wagner.

Gusenbauer hat seine parteiinterne Niederlage, vor allem die Art ihres Zustandekommens, nie vergessen. Mehr noch: Er hat sie nie auch selbstkritisch reflektiert, daher nie bewältigt. Erleichtert wurde ihm dies sicher durch die üppigen Zuwendungen von René Benko, die er im Laufe mehrerer Jahre für Beratungs- und Prüfungsaufgaben in dessen Firmengeflecht erhalten hat, sie ermöglichten ihm die Fortführung seines als Kanzler entwickelten Lebensstils besser als die ursprünglich geplante Weiterführung seiner Tätigkeit in der niederösterreichischen Arbeiterkammer.

Moralische Fragen

Die individuell vielleicht verständliche Verbitterung gegenüber "der Politik" und "der Partei" dürfte nach wie vor groß sein, darauf deuten mehrere seiner Äußerungen in privaten Kreisen hin, ungeachtet dessen, dass er sich auch weiter Grundwerten der Sozialdemokratie verpflichtet fühlt, wie er eben in einem Ö1-Interview erklärt hat.

Bloß: Wie ist das vereinbar mit der dort hörbaren Verteidigungslinie im scheinbar selbstsicheren Stil eines gepanzerten Supermanagers, er habe sich auch als Aufsichtsratsvorsitzender der wichtigsten Signa-Immo-Firma nichts vorzuwerfen, außer vielleicht nicht energisch genug gegen die Expansion in andere, riskanter gewordene Bereiche vorgegangen zu sein? Das ist die juridische Seite, sie wird womöglich auch von Gerichten zu klären sein – Stichwort Aufsichtsratshaftung, Stichwort Insolvenzverschleppung.

Noch wesentlicher für den "lebenslangen Sozialdemokraten" Gusenbauer sollten aber "moralische" Fragen sein, nicht jene bloß nach Höhe seiner jahrelang bezogenen Einkommen: warum er von diesen für seine Lobbyistentätigkeit erworbenen "gute Entlohnung" nicht wie etwa sein Wegbegleiter Hans Peter Haselsteiner für philanthropische Projekte verwendet? Es müssen ja nicht gleich, wie im Falle der BASF-Erbin Marlene Engelhorn, 25 Millionen Euro sein.

Warum Gusenbauer nicht gerade jetzt in Zeiten des von der SPÖ wohl vorrangig auch mit Themen der Verteilungsgerechtigkeit zu führenden Wahlkampfes seine Parteimitgliedschaft wenigstens ruhend stellt, so wie er seine Aufsichtsratstätigkeit für Haselsteiners Strabag angesichts der Debatte um sein Wirken bei der Signa zurückgelegt hat.

Die Mitgliedschaft

So könnte er seinem Parteichef Andreas Babler die – siehe die Probleme der SPD mit Gerhard Schröder – nach dem formellen Parteistatut derzeit schwer zu beantwortende Frage eines Parteiausschlusses ersparen. Es muss ja nicht gerade in Form einer gemeinsamen Pressekonferenz sein oder eines Plakates mit dem Konterfei Gusenbauers unter dem Slogan "Tax me now" nach Vorbild jener 260 Milliardäre und Millionäre sein, die aus Anlass des Weltwirtschaftsforums in Davos neuerlich ihre höhere Besteuerung gefordert haben, um auf die zunehmende weltweite soziale Ungleichheit und die damit zusammenhängende globale Instabilität hinzuweisen.

PS: Eine nicht nur die SPÖ betreffende Frage (siehe Sebastian Kurz): Wie können kompetente, zumeist erfolgreiche Politikerinnen und Politiker nach Ende einer einschlägigen Karriere die allseits begrüßte Durchlässigkeit zwischen Politik und Wirtschaft zur Sicherung ihrer Lebensgrundlagen und zur Nutzung ihrer Erfahrungen auch jenseits einer bloßen Lobbyistentätigkeit mit damit verbundenen oft üblen Verdächtigungen erreichen? Direkt ein Wunder, dass dies im Falle Pamela Rendi-Wagner bisher nicht passiert ist ... (Peter Pelinka, 26.1.2024)