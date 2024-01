Österreich Inzestfall Amstetten: Fritzl soll in Normalvollzug kommen

Der im Inzestfall von Amstetten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilte Österreicher Josef Fritzl wird aus einer "Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher" in ein normales Gefängnis verlegt. Das entschied das zuständige Gericht in Krems an der Donau