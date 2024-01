Benjamin Karl dominiert. EPA/GIAN EHRENZELLER

Rogla - Olympiasieger Benjamin Karl hat im Snowboard-Weltcup den dritten Parallel-Riesentorlauf in Serie gewonnen. Der Niederösterreicher triumphierte am Donnerstag in Rogla, im Finale bezwang er den Italiener Aaron March. Damit baute der 38-Jährige seine Führung im Gesamt- und im RTL-Weltcup vor dem Heimrennen am Wochenende auf der Simonhöhe weiter aus. Sabine Schöffmann kommt mit einem Podestplatz im Gepäck in ihre Kärntner Heimat, sie fuhr in Slowenien zu Platz drei.

Karl schaltete auf dem Weg ins Finale in der ersten K.o.-Runde Alexander Payer aus. Im Duell um den Sieg distanzierte er March um zwei Hundertstel und feierte seinen 22. Weltcup-Erfolg, im RTL hatte er zuletzt auch schon in Cortina und in Scuol gewonnen. "Dass ich den Hattrick geschafft habe, ist ein Traum. Es war so knapp, das Glück war auf meiner Seite. Ich bin sehr happy über diesen Sieg", sagte Karl. Sein ÖSV-Teamkollege Arvid Auner gab zunächst Andreas Prommegger das Nachsehen, blieb dann aber im Viertelfinale hängen.

Schöffmann gewann in der zweiten K.o.-Runde gegen Claudia Riegler, im Lauf um den Finaleinzug scheiterte sie an Michelle Dekker (NED). Im kleinen Finale behielt die Vorjahressiegerin aber gegen die bisherige Saisondominatorin Ramona Hofmeister (GER) um 0,05 Sekunden knapp die Oberhand und holte ihren fünften Podestplatz der Saison. Hofmeister hatte in der zweiten K.o.-Runde Daniela Ulbing ausgeschaltet. Der Sieg ging an die Japanerin Tsubaki Miki.

Auf der Simonhöhe folgt am Samstag ein weiterer RTL und am Sonntag ein Teambewerb. (APA, 25.1.2024)