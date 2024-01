Penisgröße und Schmuggelware im RTL-Dschungel; "Carol and the End of the World" auf Netflix; Jon Stewart macht wieder "Daily Show"; NDR hat laut Untersuchungsbericht Putin-Versteher Seipel "zu sehr hofiert"

Hier kommen die Mediennews von heute:

Umgebaut: Das ändert sich bei Ö1, dem öffentlich-rechtlichen ORF-Aushängeschild - Tagesmoderation, Fixpunkte für Wissenschaft, Religion, Gesundheit, Zeitgenössisches, Aus für Rudi: Die wichtigen Neuerungen im ORF-Kulturprogramm ab 5. Februar

Ö1 wird ab 5. Februar anders klingen, als es das treue Publikum gewohnt ist. Foto. Harald Fidler

TV-Tagebuch: Haselsteiner verweigert Wolf in der "ZiB 2" den "Striptease" zur Signa - Der Strabag-Gründer und Signa-Investor über einen "desperaten" Benko, einen "erstaunlichen" Gusenbauer und eine reitende Urschel

"Ibes"-Rampenschau: RTL-Dschungelcamp, Tag 6: Besessenheit, Penisgröße, Schmuggelware - Ein Kakerlakenbad zwischen Genuss und Panik, zwischen Kim und Mike fliegen die Fetzen, allgemein ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt

Wenn die Apokalypse kommt: "Carol and the End of the World" auf Netflix - Am Ende der Welt gibt's also so etwas wie ein ­Happy End. Zumindest für jene, die keinen Plan haben und nichts mehr erleben wollen

Late-Night-Satire: Jon Stewart macht nach neun Jahren wieder die "Daily Show" – wöchentlich - Der US-Satiriker soll ab 12. Februar jeweils montags im US-Wahljahr die Sendung moderieren

Untersuchungsbericht: NDR habe Putin-Versteher Seipel "zu sehr hofiert" - Der Bericht sieht Hubert Seipel "zugänglich für Bestechung durch Nähe". Der Sender habe "zu wenig kritisch hinterfragt"

Überraschend und emotional: Der neue "Tatort" aus Saarbrücken - Thriller "Der Fluch des Geldes" am Sonntag in der ARD und auf ORF 2

"Kleiner Aufpreis": Netflix will die Abopreise heuer wieder erhöhen - In einem Schreiben an die Aktionäre skizzierte der Streamingdienst, wie er das Wachstum weiter vorantreiben will. Wenig überraschend zählen Preiserhöhungen auch dazu

Unerträglich: Vier der schrecklichsten Bosse aus Film und Fernsehen - Was zeichnet toxische Managerinnen und Manager aus Serien und Filmen aus? Vier berühmte Beispiele unter die Lupe genommen

Switchlist: "Nach dem Prozess" und "Swimming Pool", außerdem eine Reportage über das Trüffelland Deutschland, eine Doku über die Superkraft Motivation und "Eco Spezial" zum Thema Gentechnik - TV-Tipps für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.