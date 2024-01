"Wie konnte mir das passieren?" Hans Peter Haselsteiner in der "ZiB 2". Foto: ORF

Hans Peter Haselsteiner ist insofern eine Ausnahme unter Österreichs Großunternehmern, als er sich eher nicht hinter Managergeschwurbel versteckt und sich überhaupt einem kritischen Interview in der ZiB 2 stellt.

Er hat im Gespräch mit Armin Wolf relativ offen zugegeben, dass a) bei Signa gröbere Fehlentscheidungen getroffen wurden, b) Benko ganz eindeutig in das operative Geschäft eingebunden war und c) er, Haselsteiner selbst, als Investor wohl in sehr beträchtlichem Ausmaß Geld verlieren wird.

Weniger überzeugend war Haselsteiner, als es darum ging, ob die Signa in Wahrheit nicht ein "gigantisches Pyramidenspiel" (Wolf) gewesen sei. Das Wesen von Pyramidenspielen ist, dass vermeintliche Gewinne und/oder Liquiditätsüberschüsse erzeugt werden, um neue Kapital- oder Kreditgeber anzulocken. Haselsteiner argumentierte da am Vorwurf vorbei: Es sei keine Immobilie unter Bilanzwert verkauft worden. Er ging aber nicht darauf ein, wie der Bilanzwert überhaupt entstand.

"ZiB 2": Unternehmer Haselsteiner zur Signa-Pleite

ORF

Die Kernfrage – wie all die Wirtschaftskapazunder in den Aufsichts- und Beiräten und vor allem die Großinvestoren so lange nichts bemerkt haben – beantwortete Haselsteiner leise selbstkritisch: "Ich frage mich selbst, was ich verabsäumt habe."

Aber auf die Frage der Fragen – ob es sich nicht von vornherein um ein, gelinde gesagt, unhaltbares Geschäftsmodell gehandelt habe – ging er nicht ein. (Hans Rauscher, 25.1.2024)