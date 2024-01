Eine Studie der Spielergewerkschaft Younion zeigt Missstände in den Arbeitsbedingungen für Bundesliga-Spielerinnen in Österreich auf

Die meisten Bundesliga-Spielerinnen müssen fürs Fußballspielen bezahlen. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Traumberuf Fußballerin in Österreich? Geht so. Wenn es nach der Spielergewerkschaft Younion geht, soll sich das ändern, wenn möglich verbessern. Und vor jeder Verbesserung braucht es bekanntlich eine Bestandsaufnahme. Schon im Herbst vergangenen Jahres hatte man eine Umfrage in Auftrag gegeben, nun wurden die Ergebnisse präsentiert.

Zur vermeintlich überraschend guten Nachricht: 26 Prozent der befragten 114 Bundesliga-Spielerinnen gaben an, mit einem Profivertrag ausgestattet zu sein. Aber der Schein trügt: Nur neun Prozent können ausschließlich vom Fußball leben, die Spielerinnen müssen gar 250 bis 750 Euro pro Jahr selbst aufwenden, um zu kicken. Männliche Profifußballer haben üblicherweise keine Ausgaben für ihre Ausrüstung. Der zeitliche Aufwand ist dagegen in etwa gleich hoch wie bei den männlichen Profispielern, sagte Younion-Spielergewerkschafter Thomas Pichlmann. Die meisten Spielerinnen (38 Prozent) geben an, bis zu 20 Stunden in ihre Fußballkarriere zu investieren, weitere 37 Prozent wenden sogar bis zu 30 Stunden auf.

Bei der Gewerkschaft setzt man auf eine Perspektive aus erster Hand, man benannte die ehemalige Teamspielerin Stefanie Enzinger als Vertreterin für den Frauenfußball. Die 33-jährige Salzburgerin kennt das Geschäft mit all seinen Facetten, aber auch Hindernissen: "Wir wollen die finanziellen Rahmenbedingungen so verbessern, dass Fußball nicht nur eine Leidenschaft, sondern auch eine Karriereoption ist", sagt sie.

Stefanie Enzinger ist nun Gewerkschaftsvertrerin für den Frauenfußball. APA/EVA MANHART

Ihr zur Seite steht Ex-Teamkapitänin Viktoria Schanderbeck: "Es geht auch darum, ein Bewusstsein für die Thematik bei den Entscheidungsträgern zu schaffen. Und vielleicht in Zukunft auch Frauen in entscheidenden Positionen zu haben." Die Appelle richten sich dabei an die Vereine, die Liga sowie die nationalen und internationalen Verbände.

Österreichs Bundesliga-Spielerinnen sind jung (58 Prozent wurden 2001 oder später geboren), gebildet (Matura) und mit einer großen Mehrheit österreichische Staatsbürgerinnen, und doch sind die strukturellen Probleme offensichtlich: "Es kann nicht sein, dass Fußballerinnen in Österreich keine Karriere machen können oder mit 23 Jahren aufhören müssen, weil keine Perspektive da ist", sagt Pichlmann. Ablösesummen sind quasi inexistent, die meisten Verträge laufen maximal zwei Jahre. Dagegen haben die männlichen Kollegen, die in der ersten und zweiten Liga über einen Kollektivvertrag angestellt sind, meist deutlich längere Verträge.

Neben Zukunftsperspektiven wünsche man sich vor allem eine geeignete Infrastruktur. Schnaderbeck: "Wir wurden oft damit konfrontiert, über gleiche Bezahlung zu sprechen, aber bevor wir das tun, müssen wir erst über gleichberechtigt und gleich behandelt sprechen." (Andreas. Hagenauer, 25.1.2024)