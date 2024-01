Liebe Leserin, lieber Leser,

mit der kürzlich veröffentlichten iOS-Version 17.3 hat Apple auch eine Funktion namens "Stolen Device Protection" eingeführt. Sie bietet zusätzlichen Schutz, damit beim Klau des Handys inklusive Passcode nicht gleich alle Daten verloren gehen. Wir erklären, warum man die Funktion aktivieren sollte und bieten außerdem einen Einblick in die neuen Features des direkten Konkurrenten, Googles Pixel 8.

An anderer Stelle haben ukrainische Hacker wichtige Daten des russischen Militärs erobert. Der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt investiert jetzt in Kamikazedrohnen. Netflix will dieses Jahr erneut die Abopreise erhöhen. Und der OGH hat in Österreich geurteilt, dass die Angaben eines heimischen Mobilfunkanbieters zu Internetgeschwindigkeiten irreführend waren.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

Warum man die neue "Stolen Device Protection" am iPhone aktivieren sollte

Fieberthermometer und KI-Tricks: Neue Features, neue Farbe für Googles Pixel 8

Ukrainische Hacker erbeuteten wichtige Daten des russischen Militärs

Apple will auch mitschneiden, wenn Apps über fremde Stores heruntergeladen werden

Ex-Google-Chef Schmidt investiert jetzt in Kamikazedrohnen

"Kleiner Aufpreis": Netflix will die Abopreise heuer wieder erhöhen

OGH-Urteil: "Drei"-Werbung zu Internetgeschwindigkeit irreführend

Die meisten 4G-Kunden wollen noch nicht auf 5G umsteigen

Meta baut Jugendschutz bei Facebook und Instagram aus

Apple steht auch in China an der Spitze der Smartphone-Verkäufe

Microsoft überschreitet Marktwert von drei Billionen Dollar

Die Playstation-Zukunft liegt laut Sonys CEO auch auf dem PC

IBM profitiert von KI-Boom

BMW bestellt humanoide Roboter für die Autoherstellung