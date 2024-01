Das heurige Jahr ist ein Superwahljahr: In Österreich wird der Nationalrat neu gewählt, die EU-Wahl steht bereits im Juni an, und im Herbst bestimmen die US-Bürgerinnen und -Bürger einen neuen Präsidenten. Wir gehen in einer dreiteiligen Podcast-Serie von "Edition Zukunft Klimafragen" der Frage nach, wie das Thema Klimaschutz die Wahlen beeinflusst und was die Wahlen umgekehrt für die Klimapolitik bedeuten.

Im ersten Teil zur Nationalratswahl werfen wir einen Blick auf die klimapolitischen Standpunkte der österreichischen Parlamentsparteien und sprechen darüber, welchen Stellenwert das Klima im diesjährigen Wahlkampf haben wird. (Alicia Prager, Nora Laufer, Philip Pramer, 26.1.2024)