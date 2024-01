Die Überreste des Toten sind erstaunlich gut erhalten, sogar einige innere Organe wurden im Torf konserviert. PSNI

Ein Leichenfund in Nordirland, der zunächst die Polizei auf den Plan gerufen hatte, stellte sich als archäologische Sensation heraus. Wie die Polizei in Nordirland am Donnerstag mitteilte, könnten die im Torf in der Ortschaft Bellaghy in Nordirland gefundenen sterblichen Überreste bis zu 2.500 Jahre alt sein.

In der Moorlandschaft um Bellaghy in Nordirland wurde der Tote entdeckt.



Entdeckt wurden sie bereits im Oktober 2023. "Nach einer ersten Untersuchung konnten wir uns nicht sicher sein, ob die Überreste alt sind oder das Ergebnis eines weniger weit zurückliegenden Todes", sagte Detective Inspector Nikki Deehan der Mitteilung zufolge. Daher sei der Körper mit vollen forensischen Vorkehrungen ausgegraben worden, um DNA für potenzielle strafrechtliche Ermittlungen sicherzustellen.

Die Analyse ergab: Es handelt sich doch nicht um einen polizeirelevanten Todesfall. PSNI

Das habe sich dann aber als nicht notwendig herausgestellt: Der Tote starb vor etwa 2.000 bis 2.500 Jahren, wie eine Radiokarbondatierung der Queen's University Belfast ergab – strafrechtlich irrelevant, archäologisch höchst interessant. Vermutlich handelt es sich um einen zwischen 13 und 17 Jahre alten Burschen. Anders als andere Moorleichen sei das Skelett gut erhalten, und es seien auch Teile der Haut, Nägel und womöglich eine Niere vorhanden.

Toter in Baumnähe

Die Polizei sprach von einer "einzigartigen archäologischen Entdeckung für Nordirland". Es handle sich um die einzige noch erhaltene Moorleiche im Land. Der Fund sei aus der Eisenzeit und laut Forensiker Alastair Ruffell von der Universität Belfast von besonderem Interesse. Die Moorgebiete geben Aufschluss über frühere Gletscherbewegungen, die auch beeinflussten, welche Teile der Landschaft Menschen zugänglich waren. Die Moore der Region hätten auch den irischen Dichter und Nobelpreisträger Seamus Heaney geprägt: "Er wäre erstaunt gewesen, dass ein paar Kilometer von seinem Haus entfernt die Überreste, von denen er so fasziniert war, aus dem Boden ragten", sagte Ruffell.

Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Dem Forensiker zufolge befanden sich die menschlichen Überreste "inmitten einer Gruppe fossiler Baumreste, was darauf hindeutet, dass die Leiche in einem Wäldchen oder Baumbestand begraben oder angeschwemmt worden sein könnte". Die Moorleiche soll an die nationalen Museen übergeben werden, um sie genauer zu untersuchen und zu konservieren. (sic, APA, 25.1.2024)

Police find bog body dated over 2,000 years in Bellaghy

