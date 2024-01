19.40 REPORTAGE

Re: Volkskrankheit Entzündungen Mehr als zehn Prozent der Bevölkerung in Europa leiden unter Entzündungskrankheiten wie Rheuma, Schuppenflechte oder Morbus Crohn. Sogar bei Krebs, Herzschwäche oder Diabetes können sie eine Rolle spielen. Welche Hilfe gibt es gegen diese bedrohlichen Erkrankungen? Bis 20.15, Arte

21.25 SATIRE

Maschek Von der ZiB bis zum Sport, von Shows bis zu Social Media:_Peter Hörmanseder und Robert Stachel reden drüber – jetzt nicht nur in ihren wöchentlichen Clips bei Willkommen Österreich, sondern mit einem eigenen Format. Bis 21.55, ORF 1

21.45 MUSIKDOKUS

Von "Pretty Woman" zu "Only the Lonely" – Die Rocklegende Roy Orbison Mit Songs wie Only the Lonely, Crying oder Oh, Pretty Woman sicherte sich Roy Orbison noch in den Sixties seinen Platz im Pop-Olymp. Jahrzehnte später war er für seine Kollegen Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty und Jeff Lynne der einzige „echte Sänger“_in ihrer gemeinsamen Formation Traveling Wilburys. Die Doku zeichnet sein an Schicksalsschlägen reiches Leben nach. Ab 22.45 ist Orbisons Comeback-Special Black and White Night aus dem Jahr 1987 mit Kollegen wie Elvis Costello, Bruce Springsteen und Tom Waits zu sehen. Bis 0.15, Arte

"The Voice" & "The Boss": Roy Orbison (links) und Bruce Springsteen im Special "Black and White Night", Arte, 22.45 Uhr. Foto: Sony Music Entertainment

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Widerstand im KZ – Der Fotograf von Mauthausen Von wenigen Konzentrationslagern sind so viele Fotos aus NS-Zeit erhalten wie von Mauthausen. Zu verdanken ist das einer Gruppe von spanischen Inhaftierten, die unter Lebensgefahr rund 20.000 Beweisfotos vor den SS-Verbrechen versteckt haben. Der junge Francisco Boix versteckte Negative und schmuggelte sie aus dem ­Lager. Eine Komplizin fand er in der Mühlviertlerin Anna Pointnerin. Bis 23.15, ORF_2

0.00 MAGAZIN

Jakob der Lügner (DDR/CS 1975, Frank Beyer) Im jüdischen Ghetto gegen Ende des Krieges macht Jakob (Vlastimil Brodský) seinen Mitmenschen mit den guten Nachrichten eines fiktiven Radios Hoffnung. Frank Beyers (Die Spur der Steine) Verfilmung des Romans von Jurek Becker war die einzige DDR-Produktion, die für einen Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert wurde. Bis 1.35, MDR