Herbert Kickl schaden nicht einmal seine niedrigen Sympathiewerte. APA/ERWIN SCHERIAU

Herbert Kickl – Ohne Hemmung zum Erfolg

Donald Trump hat einmal gesagt: Er sei so populär, dass er auf offener Straße jemanden erschießen könnte, und die Leute würden ihn trotzdem wählen. Er hatte wohl recht. Das Gleiche gilt für Herbert Kickl – mit dem entscheidenden Unterschied, dass er zu schlau ist, solche Dinge öffentlich zu sagen.

Als sich Kickl um den FPÖ-Vorsitz bemühte, wurde er von vielen als schwacher Kandidat gesehen: zu rabiat, zu radikal. Es stellt sich heraus, dass genau diese Hemmungslosigkeit die größte Stärke des Blauen ist. Rund ein Drittel der Wahlberechtigten will die Freiheitlichen für die wiederholten Grenzüberschreitungen der vergangenen Monate belohnen und verspricht der Partei die Stimme bei der Nationalratswahl. Kickl verbreitet Verschwörungsmythen und provoziert gezielt mit aggressiver Rhetorik. Es zahlt sich aus.

Der politische Mitbewerb sucht verzweifelt nach Kickls Schwachstelle. Doch selbst seine stabil im negativen Bereich liegenden Sympathiewerte schaffte der FPÖ-Chef in ein Markenzeichen umzumünzen. Im Nationalratswahlkampf wird er wohl auch diese Stärke noch merkbarer ausspielen.

Karl Nehammer kann vieles, aber kann er es richtig gut? IMAGO/Rudi Gigler

Karl Nehammer – Ein Nachlassverwalter ohne Kanzlerbonus

Karl Nehammer kann alles. Die Volkspartei machte ihn zum Generalsekretär, zum Innenminister und letztlich zum Bundeskanzler. Der Niederösterreicher wirkt in Interviews nicht hilflos, er verliert bei Pressekonferenzen nie den Faden, kennt seine Botschaften und bis dato ist ihm auch seine Bundesregierung nicht zerbröselt.

Aber kann er all das richtig gut? Nehammer arbeitet als Nachlassverwalter der Ära Kurz, ein Parteiarbeit-Allrounder, der seit zwei Jahren die Regierungsgeschäfte abwickelt, weil es aus Sicht der Volkspartei schade um die Koalition gewesen wäre. Aber er ist kein Superkanzler, der das Land an der Hand nimmt und mit ihm in Richtung seiner politischen Vision schreitet. So einen bräuchte die ÖVP aber im Wahlkampf.

Die Hilflosigkeit Nehammers illustriert er in der Vorbereitung auf seine bombastisch angekündigte programmatische Rede am Freitag. Jene Häppchen, die seine Partei im Vorfeld an Medien streute, sollten Interesse erregen – doch es sind Überbleibsel aus der konservativen Mottenkiste: mehr Härte in der Migrationspolitik, niedrigere Steuern, Wohnungseigentum für alle. Kennen wir alles schon.

Die nächste Station in Nehammers Karriereliste: Kanzlerkandidat. Dass er den Job schon hat, strahlt er nicht aus. Für die ÖVP wird er einen soliden Wahlkampf führen. Wenn er damit auf Platz eins landet, wäre es eine Überraschung.

Andreas Babler mangelt es nicht an roten Visionen, doch gelingt es ihm auch, Menschen außerhalb seines Wählerkreises anzusprechen? Heribert Corn

Andreas Babler – Roter Visionär mit zweifelnder Partei

Was wissen wir über Andreas Babler? Dass er ein beliebter Bürgermeister ist. Dass ihn große Teile der roten Basis mögen – zumindest lieber als Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil. Dass er ein Händchen für das Erzählen roter Visionen hat, an denen es ihm nicht mangelt.

Doch vieles wissen wir nicht: Wie gut kann er mit der Last eines bundesweiten Wahlkampfs umgehen? Kann er auch Menschen außerhalb des roten Wählerkerns ansprechen? Hält er Herbert Kickl als Gegenüber in einer Fernsehdiskussion stand?

Die ganz große Unbekannte in Bablers Wahlkampf wird aber die eigene Partei sein. Um wahrgenommen zu werden, muss der SPÖ-Chef Kante zeigen, auch inhaltlich. Das wird so lange gut gehen, wie der Rest der Roten ihm dabei den Rücken stärkt – oder ihn zumindest nicht aktiv sabotiert. Zuletzt hatte der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer Kritik am roten U-Ausschuss im Parlament geübt, der ja getrost als Wahlkampf-Instrument gesehen werden kann.

Doch es wird für einen erfolgreichen Wahlkampf nicht reichen, wenn die roten Landesparteien stillhalten. Babler braucht das Pouvoir der gesamten Partei, um seinen linken Kurs beizubehalten. Und erst dann wird sich zeigen, ob die Vision des Traiskirchner Bürgermeisters auch bei der wahlberechtigten Bevölkerung ankommt. (Sebastian Fellner, 26.1.2024)