Um seine Skepsis gegenüber der FPÖ macht Bundespräsident Van der Bellen keinen Hehl. Martin Juen/imago images

Es ist eine sehr heikle Abwägung, demokratiepolitisch, aber auch verfassungsrechtlich: Soll oder muss der Bundespräsident der FPÖ den Regierungsauftrag erteilen, wenn diese nach der nächsten Nationalratswahl stärkste Kraft werden sollte? Das ist eine Argumentation mit sehr vielen Wenn und Aber.



Sollte die FPÖ die Nationalratswahl mit deutlichem Abstand gewinnen, wie das in den Umfragen derzeit prognostiziert wird, und sollte sie gemeinsam mit einer anderen Partei eine stabile Mehrheit jenseits der 50 Prozent zusammenbringen, also einen Koalitionspartner haben, dann wird sich der Bundespräsident sehr schwertun, der FPÖ den Auftrag zur Regierungsbildung zu verweigern. Auch wenn er Alexander Van der Bellen heißt und der FPÖ mit all der gebotenen Skepsis gegenübersteht.



Auch ich halte eine solche Regierung für gefährlich, weil Herbert Kickl und seine Mannschaft für dieses Land nichts Gutes vorhaben, weil alles, was man weiß, bedrohlich klingt und zu einer Einschränkung der Meinungs- und Freiheitsrechte führen könnte. Wenn die FPÖ das umsetzen würde, was sie ankündigt – oder androht –, dann wäre Österreich in der Konsequenz auch aus der EU draußen. Aber da müssten wir, die Zivilgesellschaft, die Opposition und auch die Medien, dagegenhalten.



Zugegeben, das wäre eine Herausforderung, aber das Land, so bin ich der Überzeugung, würde vor der FPÖ nicht in die Knie gehen.



Meine Schlussfolgerung lautet: Man kann einem Wahlsieger, selbst wenn es die FPÖ ist, nicht automatisch die Regierungsbildung verweigern. Demokratische Spielregeln müssen für alle gelten, das müssen auch jene hinnehmen und einsehen, die politisch ganz anderer Ansicht sind. Wenn hinter einer blau-schwarzen Koalition die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler stehen würde, dann ist es ihr Wille. (Und wenn hinter einer Alle-anderen-Parteien-gegen-die-FPÖ-Koalition eine breite Mehrheit stünde, dann wäre auch das zu akzeptieren.)

Gegen die FPÖ als Partei wird nicht ermittelt (anders als bei der ÖVP, die Gegenstand von Ermittlungen ist), es gibt vom Verfassungsdienst oder vom Staatsschutz keine Bedenken, die eine blaue Regierungsbeteiligung ausschließen. Es gibt gute Argumente gegen die FPÖ, aber keinen automatischen Ausschließungsgrund. Was Van der Bellen machen kann: einzelne Minister oder Ministerinnen ablehnen. Oder auch Kickl als Bundeskanzler ablehnen, wenn er das gut begründen kann. Oder Van der Bellen zieht die Konsequenzen und tritt vor einer möglichen Angelobung selbst zurück. Dann hätten wir eine Staatskrise. Auch die würden wir meistern. (Michael Völker, 26.1.2024)