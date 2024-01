Der größte Erfolg Olga Rudel-Zeyneks Politikkarriere war die sogenannte Lex Rudel-Zeynek. ÖNB Bildarchiv/picturedesk.com

Olga Rudel-Zeynek. Der Name ist womöglich nur Geschichtsbegeisterten bekannt. Dennoch war Rudel-Zeynek eine Pionierin im wahrsten Sinne des Wortes. Während des Ersten Weltkrieges engagierte sie sich in Graz in karitativen Einrichtungen. Ihr Mann hatte ein Amt in Wien bekommen. Rudel-Zeynek wollte Graz damals aber partout nicht verlassen und ihre Ehe wurde geschieden.



1919, im Jahr nachdem Österreich das aktive und passive Frauenwahlrecht eingeführt hatte, schaffte sie es für die Christlichsoziale Partei als eine der ersten Frauen in den steirischen Landtag. 1920 zog sie als Abgeordnete in den Nationalrat ein. Unter anderem setzte sie sich für die Regelung des Hebammenwesens, Kinder- und Jugendschutz, die Bildung von Mädchen und gegen Frauenarbeitslosigkeit ein. Ihren größten Erfolg feierte sie mit der sogenannten Lex Rudel-Zeynek – einem Gesetz, das den Anspruch auf Unterhalt von Frauen gegenüber säumigen Vätern und Ehemännern sicherstellte.



Als sie 1927 in den Bundesrat wechselte und kurz darauf die Präsidentschaft übernahm, schrieb sie Geschichte: Rudel-Zeynek war weltweit die erste Frau an der Spitze einer parlamentarischen Körperschaft. Und sie blieb bis zu dessen Auflösung im Jahr 1934 im Bundesrat. (Isadora Wallnöfer, 26.1.2024)