"Hearts on Fire im Dschungelweiher", dichten die RTL-Dschungel-Gagschreiber ziemlich passend. "Muss sie jetzt auf seinen Schwanz springen. Vor meinen Augen? Respektlos", findet das Kim. Was ist passiert, was bringt Kim so auf die Palme, was war da los? Na ja, Leyla und Mike kamen sich beim Plantschen etwas näher, was sie als Mikes Ex nicht sooo goutiert. Was wiederum Leyla eher vernichtend kommentiert: "Wie du dich verhältst, ist peinlich, einfach peinlich." Und dann fällt noch dieser Satz: "Du bist eine richtig grauenhafte Kreatur." Freundinnen werden sie wohl keine mehr.

Badespaß mit Mike und Leyla. Foto: RTL

Anyas Nichtverhältnis zu ihrer Mama

Und was war sonst noch so los an Tag 7 im tiefsten RTL-Dschungel? Anya, der ja am Tag 5 wegen einer Ananas die Tränen kamen, erzählt diesmal über ihr Nichtverhältnis zu ihrer Mama. "Seit meiner Pubertät habe ich das Gefühl verloren, von ihr geliebt zu werden. Sie lächelt nie, hat einen krummen Rücken – ich habe mich irgendwann geschämt, mit ihr rauszugehen. Meine Mutter ist auch kritikunfähig", sagt sie. Wir erfahren auch, dass sie von ihrer Mutter ein Anwaltsschreiben erhalten habe, das es ihr verbietet, über sie zu reden. Na servas, das klingt echt heftig. Und sie spricht auch kurz über die "GNTM"-Mama Heidi Klum. "Weil ich sie auf Tiktok blockiert habe, hat sie mir das Klopapier weggenommen."

Beim Gespräch über Kinder und Eltern: Sarah und Anya. Foto: RTL

"Anus ist mein Thema"

Aber jetzt zum wirklich harten Stoff. Die grauslige Horst-Lichter-Variante "Bah!res für Gares" steht für Felix, Tim und Kim auf dem Speiseplan. Darunter Ziegenanus, Schweinehirn und Kamelzunge. Da kann einem echt das Kotzen kommen. "Anus ist mein Thema", sagt Tim und holt einen Stern, er freut sich: "Ich habe immer gesagt: 'Wenn das Arschloch nicht behaart ist, esse ich es.'" Auch die Kamelzunge scheint ihm zu munden. Mahlzeit. Kim löffelt brav ihre Kotzfrucht mit Stinktofu aus und haut sich dann im Nachschlag noch einen Sandwurm rein.

Ziegenanus, Kotzfrucht, Sandwurm: das Menü an Tag 7 für Felix, Tim und Kim. Foto: RTL

Warten auf das große Ballern

Ansonsten liegen die Nerven ein wenig blank auch wegen Nikotinentzugs aufgrund von Regelverstößen. Auf Holzstockerln herumzukauen hilft bedingt. "Ich habe das Gefühl, dass dieser Zusammenhalt ein bisschen bröckelt", sagt David da ganz vorsichtig. Ja, David, dieses Gefühlt trügt dich nicht. Felix beschreibt dieses Gefühl ein wenig plastischer: "Ich warte eigentlich nur darauf, bis die erste Zündschnur runtergebrannt ist. Und dann ballert es richtig." Ja, so gehört sich das für die RTL-Dschungelshow, oder wie Fabio sagt: "Viel Spaß, we love to entertain you."

Wenn ihnen nicht Wirbelsturm Kirrily einen Strich durch die Dschungelrechnung macht, der soll laut australischen Medien in den kommenden Tagen an der Ostküste auf Land treffen und wird womöglich auch Auswirkungen auf das Camp haben. Wir werden sehen, stürmisch wird es so oder so werden. (Astrid Ebenführer, 26.1.2024)