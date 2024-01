Marina Abramović ist eine Ikone der Performancekunst und für ihre körperlich fordernden Arbeiten bekannt. APA/AFP/JAIME REINA

1977 stellte die Künstlerin Marina Abramović ihre Performance "Imponderabilia" vor. Dabei bilden zwei Darsteller, einer männlich, eine weiblich, an einer Engstelle in einem Museum, nämlich einem Durchgang, nackt ein Spalier. Zwischen ihnen müssen sich die Besucherinnen und Besucher dann durchschieben. In New York klagt nun ein ehemaliger Darsteller das Museum of Modern Art (Moma), bei seiner Performance 2010 nicht ausreichend Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben.

Während der sechswöchigen Ausstellung sei er, so John Bonafede, fünfmal von älteren, männlichen Besuchern sexuell belästigt und an den Genitalien berührt worden. Er habe die Vorfälle gemeldet, auch habe das Museum von weiteren Vorfällen gewusst, aber nicht gehandelt. In einem Pressestatement hatte das Moma damals hingegen angegeben, man sei sich der "Herausforderungen, nackte Performer" auftreten zu lassen, bewusst und würde Besucher, die sich unangemessen verhielten, des Museums verweisen. (red, 26.1.2024)