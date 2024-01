Ausgelöst hatte den Fall ein Flug von Laudamotion. Getty Images/iStockphoto

Hat ein Flug mehr als drei Stunden Verspätung, können Fluggäste eine Entschädigung verlangen – je nach Flugstrecke bis zu 600 Euro. Laut einem aktuellen Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gibt es aber Einschränkungen.

Demnach verlieren Passagierinnen und Passagiere ihren Anspruch auf pauschale Entschädigung, wenn sie in Anbetracht der Verspätung gar nicht erst beim Flugsteig erscheinen. Dasselbe gilt laut dem Höchstgericht, wenn sie auf Eigeninitiative einen Ersatzflug buchen, der sie mit weniger als drei Stunden Verspätung an ihr Ziel bringt (EuGH 25.1.2024, C-474/22).

Flüge nach Mallorca

Anlass der aktuellen Entscheidung waren zwei Flüge der Airline Laudamotion von Düsseldorf nach Palma de Mallorca. Im ersten Fall hatte ein Geschäftsmann den Flug erst gar nicht angetreten, weil er im Vorfeld von der Verspätung erfuhr. Eine Reise machte aus seiner Sicht keinen Sinn mehr, weil er seinen Termin am Zielort ohnehin verpasst hätte. Im zweiten Fall hatte sich ein Reisender selbst einen Ersatzflug organisiert, der dann pünktlich in Palma ankam.

Beide Verfahren wurden vom deutschen Bundesgerichtshof (BGH) an den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg weiterverwiesen, der für die Auslegung europäischer Gesetze zuständig ist.

In seiner aktuellen Entscheidung stellte der EuGH nun klar, dass die pauschale Ausgleichszahlung nach EU-Recht nur dann zusteht, wenn ein "irreversibler Zeitverlust von drei Stunden oder mehr besteht". Ein Fluggast, der sich gar nicht erst zum Flughafen begibt, habe aber "aller Wahrscheinlichkeit nach keinen solchen Zeitverlust erlitten", argumentierten die Höchstrichter. Auch bei einem pünktlichen Ersatzflug sei der Schaden – nämlich die Verspätung – nicht eingetreten, womit auch die Entschädigung entfalle.

Andere Ansprüche möglich

Denkbar wären – in beiden Fallkonstellationen – allerdings Ansprüche auf Basis anderer Gesetze. Wer den Flug gar nicht erst antritt, weil die Verspätung zu groß ist und dadurch zum Beispiel einen wichtigen Termin verpasst, könnte unter Umständen Schadenersatz verlangen.

Bucht ein Passagier einen Ersatzflug, mit dem er rechtzeitig am Ziel ankommt, könnte er nach dem Montrealer Übereinkommen oder nach dem jeweils anwendbaren nationalen Zivilrecht Schadenersatz verlangen, erklärt Stephan Keiler, Jurist an der Sigmund Freud Privatuniversität. "Die Ansprüche in diesem Mehrebenensystem sind abernnicht einfach zu klären."

Zwischen 250 und 600 Euro

Grundsätzlich richtet sich die Höhe der Ausgleichszahlungen nach der Flugstrecke. Bei einer Strecke von 1.500 Kilometern werden für die Fluglinie 250 Euro fällig, von 1.500 bis 3.500 Kilometer 400 Euro und ab 3.500 Kilometer 600 Euro.

Keinen Anspruch haben Passagierinnen und Passagiere, wenn "außergewöhnliche Umstände" für die Verspätung verantwortlich sind. Das wäre etwa dann der Fall, wenn ein schweres Gewitter den Flugbetrieb unmöglich macht.

Ausgleichszahlungen kommen zudem dann nicht infrage, wenn die Fluglinie mehr als zwei Wochen vor dem Termin über die Verspätung informiert. In diesem Fall können Passagiere, die die Abflugzeit nicht akzeptieren, den Tickeptreis zurückverlangen. (japf, 28.1.2024)