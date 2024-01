2019 ermordet ein rechtsextremer Attentäter im neuseeländischen Christchurch 51 Menschen in zwei Moscheen. Eine Spur führt die Ermittler nach Österreich: Der Täter hat an den rechtsextremen Aktivisten Martin Sellner und seine "Identitäre Bewegung" gespendet, stand mit ihm in Kontakt.

In Teil zwei dieser Serie über die "Neue Rechte" in Österreich sehen wir uns die Bewegung von innen an. Wie sie funktioniert. Wie sie sich finanziert. Und wir zeigen, wie Martin Sellners Erfolgssträhne Ende der 2010er Jahre abreißt – allerdings nur auf den ersten Blick. (red, 27.1.2024)

In dieser Folge zu hören: Colette Schmied (Innenpolitikredakteurin beim STANDARD), Markus Sulzbacher (Journalist mit Schwerpunkt Extremismus, unter anderem beim STANDARD), Julia Ebner (Extremismusforscherin und Autorin), Florian Schröder (Kabarettist und Autor); Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp, Skript: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp; Redigat: Zsolt Wilhelm und Ole Yasemin Yüksel; Gestaltung und Produktion: Christoph Neuwirth