95 Jahre ist es her, dass der Papierfabrikant Oskar Rosenfelder das Reichspatentamt in Berlin betrat und sein Papierschnäuztuch aus reinem Zellstoff namens Tempo eintragen ließ. Sein Patent war ein voller Erfolg, die Einwegprodukte lösten nach und nach die klassischen Stofftaschentücher ab. Mittlerweile wird "Tempo" im deutschsprachigem Raum als Bezeichnung für die gesamte Produktkategorie verwendet.

Ökologisch oder unhygienisch – das ist hier die Frage. Getty Images/iStockphoto

Doch in Zeiten steigenden Umweltbewusstseins kommt das Einwegprodukt in manchen Kreisen ganz und gar nicht mehr gut an. Die Zero-Waste-Bewegung entdeckt das gute alte Stofftaschentuch wieder. Es gilt als ökologisch weniger problematisch, ist sein Lebenszyklus doch um ein Vielfaches länger als jener der Papiervariante. Bei Allergien ist die Verwendung von Stofftaschentüchern tatsächlich eine gute Sache. Aber bei bakteriellem oder viral bedingtem Schnupfen sieht die Sache etwas anders aus. Da sollte man sie nach jedem Schnäuzer wechseln. Aber wer hat in der Hosentasche Platz für einen ganzen Stapel Stofftaschentücher? Im Zweifelsfall wird das Fetzerl dann halt öfter verwendet, was wiederum recht unhygienisch ist. Gleiches gilt natürlich auch für die mehrmalige Verwendung von Papiertaschentüchern.

Waschen und Bügeln

Stofftaschentücher sollten regelmäßig bei mindestens 60 Grad gewaschen werden. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt es sich, sie zusätzlich mit Wasserdampf zu bügeln. Außerdem machen sie so optisch mehr her. Aber Hand aufs Herz, wer hat im stressigen Alltag dafür wirklich Zeit? Dann also doch lieber die Papiervariante. Wen das ökologische Gewissen plagt, wenn man sie nach jedem Schnäuzer wegwirft, der kann zu Recyclingprodukten greifen. Sie werden zu Teilen oder sogar komplett aus Altpapier hergestellt.

In einem Bereich kann aber nichts mit dem klassisch-schicken Stofftaschentuch mithalten: bei dramatischen Abschiedsszenen am Bahnsteig oder an der Reling eines Schiffes. Wer will da schon seinen Liebsten mit einem schnöden Tempo winken? (Michael Steingruber 28.1.2024)