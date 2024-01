Australien Nationalfeiertag in Australien von Protesten begleitet

Der Nationalfeiertag "Australia Day" erinnert jedes Jahr am 26. Januar an die Ankunft der europäischen Siedler in Australien im Jahr 1788. Anlässlich des Tages gibt es in Australien immer wieder Proteste und Diskussionen um die Verbrechen der britischen Kolonialherrschaft an der indigenen Bevölkerung.