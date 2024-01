Mikaela Shiffrin kam in Cortina zu Sturz. AFP/FABRICE COFFRINI

Cortina d'Ampezzo - Ski-Star Mikaela Shiffrin ist nach einem Sturz bei der ersten Weltcup-Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo am Freitag offenbar verletzt. Wie auf TV-Bildern zu sehen war, humpelte die US-Amerikanerin nach ihrem Ausfall offensichtlich am linken Bein verletzt auf ihre Skistöcke gestützt von der Piste. Shiffrin musste davor erstversorgt werden. Die Weltcup-Gesamtführende war noch vor der zweiten Zwischenzeit nach einer Welle zu Sturz gekommen und ins Netz eingeschlagen.

Das Rennen wurde länger pausiert. (APA, 26.1.2024)