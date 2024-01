Russland U-Haft für US-Reporter Gershkovich in Russland verlängert

Der in Russland wegen Spionagevorwürfen inhaftierte US-Journalist Evan Gershkovich muss weiter in Untersuchungshaft bleiben. Ein Gericht in Moskau verlängerte die U-Haft um zwei Monate bis zum 30. März. Dem 32-Jährigen drohen bis zu 20 Jahre Haft