Es macht keinen Sinn, dir zu vertrauen.“ Keine allzu guten Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit. Zwischen den Saarbrücker Kommissaren Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) kriselt es gewaltig. Kein Wunder, Schürk hat sich die Beute aus einem Bankraub seines verstorbenen Vaters unter den Nagel gerissen – und seinem Kollegen und langjährigen Freund nichts davon gesagt.

Und dann ist da noch eine tote Frau, umgekommen bei einem Autounfall. Leo zweifelt an der Unfalltheorie, er war kurz zuvor auf derselben Landstraße unterwegs und wurde fast angefahren. Doch Beweise für einen Mord fehlen, er ermittelt auf eigene Faust, spürt die vier wettfreudigen Freunde auf, die in diesem Wagen saßen und auf der Suche nach immer gefährlicheren Kicks sind.

Luisa Becker (Jasmina Al Zihairi), Betty Henschel (Susanne Bormann), Taleb Hamsa (Omar El-Saeidi), Dino Callas (Daniel Zillmann) und Hauptkommissar Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) im neuen "Tatort" aus Saarbrücken. Foto: ORF/SR/Manuela Meyer

Und damit beginnen auch für Leo recht eigentümliche Wettspiele: Diese nervöse Challenge-Clique ist ziemlich irre und er undercover mittendrin in einem spannenden und makabren Psycho-Game, ausgedacht von Drehbuchautor Hendrik Hölzemann und inszeniert von Christian Theede.

Adam ist trotz aller Differenzen so was wie Leos Back-up. Das ist auch notwendig. Alleingänge sind ja fast nie gescheit. Es geht so manches schief, eine weitere Person muss sterben. Vieles wird hier angeschnitten, es geht um Kinderwunsch, um toxische Beziehungen, um Drogensucht, natürlich um Geld. Und für Leo um Gerechtigkeit. Verhöre folgen. Das sind dann wohl doch nicht jene Kicks, nach denen die schrägen BFFs gesucht haben.

Zumindest zwischen Leo und Adam wird es wieder versöhnlich, "wenn es schiefläuft, dann bist du da". Und wie. (Astrid Ebenführer, 28.1.2024)