Medien kommen in der programmatischen Kanzlerrede Karl Nehammers (ÖVP) ganz am Schluss, auf Seite 81 des vorab verbreiteten Textes. Er kündigt – in etwa wie schon in seiner ebenso programmatischen Rede im März 2023 – für alle Schülerinnen und Schüler ab der siebenten Schulstufe kostenlose Kaufzeitungsinhalte an. Damals als E-Paper, nun als App. Förderungen für österreichische Produktionen sollen laut Kanzlerrede "verstärkt" werden. Dem ORF möchte der Kanzler eine "eigene Programmschiene" verordnen, die "Kompetenzen im Umgang mit Digitalisierung und KI" vermittelt.

Der Kanzler und die Medien – sie sind das allerletzte Kapitel in der programmatischen Rede Karl Nehammers am Freitag. Im Bild: Nehammers Auftritt in Oslo 2023 auf einem Kameradisplay. APA Harald Schneider

Kein Wort über nötige Gremienreform

Wörtlich heißt es im Redetext Nehammers: "Einführung einer eigenen Programmschiene im ORF, die Kompetenzen im Umgang mit Digitalisierung und KI vermittelt". Der ORF und seine Organe sind laut Verfassungsgesetz bei der Programmgestaltung eigenverantwortlich und unabhängig. Eine Nationalratsmehrheit könnte aber ein solches Ziel in den allgemeinen Programmauftrag des ORF schreiben. Zum Beispiel bei der anstehenden nächsten Novelle des ORF-Gesetzes.

Der Verfassungsgerichtshof hat Bestimmungen über die Besetzung der obersten ORF-Gremien Stiftungsrat und Publikumsrat als verfassungswidrig aufgehoben, weil zu regierungsnah. Verhandlungen über eine Neuregelung laufen. Bis Ende März 2025 muss sie beschlossen ein, dann sind die bisherigen Regelungen aufgehoben.

Im Grunde können die Vorgaben des Höchstgerichts relativ einfach erfüllt werden, Verhandlungen laufen. Wenn die ÖVP mit ihrer aktuellen Mehrheit im entscheidenden ORF-Stiftungsrat wie bisher keine grundlegende Reform der Gremien und des Politikeinflusses möchte. Die Minimalreparatur könnte so aussehen:

Die nach der Entscheidung des Höchstgerichts notwendige Gremienreform kommt in der Kanzlerrede laut Redetext nicht vor.

"Objektiver Journalismus"

Das Medienkapitel trägt den Titel "Medienvielfalt erhalten & Qualitätsjournalismus absichern". Der Befund Nehammers: "Im Zeitalter von Fake News und gezielter Desinformation sind objektiver, sachlicher Journalismus und fundierte Meinungsvielfalt für Demokratie und Gesellschaft wichtiger denn je. Die digitale Transformation verändert die Rahmenbedingungen für die Medienbranche erheblich und erfordert neue Wege zur Sicherung österreichischer Inhalte. Gleichzeitig muss der ORF seinen Bildungsauftrag zeitgemäß weiterentwickeln und erfüllen."

Daraus leitet die Kanzlerrede auch hier Maßnahmen ab – oder auch nur "weiterhin Bekenntnisse" wie jenes "zur Förderung und zum Ausbau des Medienstandortes Österreich".

Nehammer verspricht "verstärkte Förderung von österreichischen Produktionen", "weiteren Kampf gegen Fake News und Desinformation", Faktenchecks als "Förderkriterium für öffentliche Förderung von Medien", die ORF-"Programmschiene" für Digital- und KI-Kompetenz.

Als "Schutz vor Fake News" nennt der Kanzler den kostenlosen Zugang für alle Schülerinnen und Schüler der siebenten Schulstufe mit Inhalten der "im Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) vertretenen Medien", nun via App. Im März 2023 schränkte er das Angebot auf Medien ein, die den Presserat anerkennen. Das hätte die "Krone" ausgeschlossen, die im VÖZ vertreten ist.

Klarnamenpflicht

Schon früher, bei "Lücken im Rechtsstaat" auf Seite 63, kündigt Nehammer bis 2030 eine "Klarnamenpflicht im Internet an". Schon damals umstrittene Anläufe und Entwürfe dazu datieren aus der Koalition von ÖVP und FPÖ unter Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache im Frühjahr 2019. Die Koalition endete damals, bevor sie dieses Vorhaben sowie ein türkis-blaues ORF-Gesetz mit massiven Kürzungen umsetzen konnte. Das Ziel einer Budgetfinanzierung des ORF hatte die FPÖ schon damals. (fid, 26.1.2024)