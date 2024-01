Auf Spur in Singapur: Das Salzburger Autohandelsunternehmen ist für den VW-Konzern in der Region erfolgreich aktiv. Ein Lokalaugenschein in der grünen Megacity

Niederlassung der seit 2017 von der Porsche Holding geführten Volkswagen Group Singapore in der Alexandra Road. Stockinger

Im Rahmen der Weltpremiere des Porsche Macan Elektro ergab sich die Gelegenheit, zum Ende der Regenzeit kurz reinzuschneien bei der Porsche Holding. Die Salzburger VW-Konzerntochter ist das größte Autohandelsunternehmen in Europa und unterhält ausgedehnte Auslandsaktivitäten auch außerhalb der Alten Welt, unter anderem in China, Südamerika (Kolumbien, Chile). Seit April 2017 ist man auch in Singapur tätig, seit Herbst 2016 in Malaysia.

Ihren Sitz hat die Volkswagen Group Singapore – der Name wurde nach der Übernahme durch die Porsche Holding 2017 beibehalten – in der südlichen Region Central in der Alexandra Road, dort reiht sich Autohaus an Autohaus, ein Gebäude weiter zum Beispiel die von den Ingolstädtern selbst gemanagte Audi-Niederlassung (sie würde gut ins Portfolio der Porsche Holding passen), Volvo, Mercedes, BMW, Toyota, Mazda, MG, alles da, was in Singapur eine Rolle spielt, und die Japaner spielen eine ganz große, siehe unten.

Geschäftsführer Kurt Leitner erläutert die komplexe Situation des Autohandels im Stadtstaat. Im Auditorium ein New Beetle. Foto: Stockinger

Hell und freundlich präsentiert sich das Zweimarkenhaus – neben VW vertreibt und bewerkstättet (was das eigentliche Geschäft ist) die Porsche Holding seit 2018 auch Škoda (neuerdings auch Cupra; Neuwagenverkauf startet 2025) –, hell und freundlich empfängt uns auch Hausherr Kurt Leitner, seit 2019 Geschäftsführer vor Ort und Chef von 217 Mitarbeitern samt -innen.

Porsche-Austria-Sprecher Hermann Prax hat vorher Singapur und Malaysia als "kleine, aber imageträchtige und strategische Märkte innerhalb der Porsche-Holding-Länder" charakterisiert, "in puncto Stückzahlen und Ertrag spielen sie eine untergeordnete Rolle."

Das Engagement sei alles andere als einfach, verrät Leitner jetzt, und das vor dem Hintergrund, dass Singapur – wir beschränken uns in der Folge auf diesen 5,9-Millionen-Einwohner-Stadtstaat – "der teuerste Automobilmarkt der Welt ist".

Im teuersten Automarkt der Welt möchte man gar nicht wissen, was ein Golf R kostet. Eine Lawine kostet schon ein ganz banaler 1,5-Liter-Golf: über 122.000 Euro! Stockinger

Warum man sich das Engagement dann überhaupt antue, für das man einen langen Atem haben müsse, wollen wir von Leitner wissen. "Singapur ist der Leuchtturmmarkt in Asean. Was hier passiert, strahlt auf die ganze Region aus." Was übrigens auch der Grund ist für die Aktivitäten, auf die Porsche sich soeben eingelassen hat, siehe Weltpremiere Elektro-Macan. Sinn mache das nur, wenn man in der gesamten Asean-Region wachsen wolle.

Großes Potenzial

Hintergrund: Asean umfasst zehn Mitgliedsstaaten mit 612 Millionen Einwohnern, so heterogene Volkswirtschaften wie Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, eben Singapur, Thailand und Vietnam. Die generelle Tendenz zeigt aber großes Potenzial und entsprechende Wachstumschancen.

Fährt und geht man durch die Straßen, fällt einem auf, dass es sich hier kaum einmal staut. Das liegt in einer rigorosen Steuer- und Steuerungspolitik, zu Letzterer zählt der Umstand, dass der Pkw-Fahrzeugbestand auf 650.000 Fahrzeuge eingefroren wurde. Und: Jeder und sogar jede benötigt eine Lizenz, um ein Auto kaufen zu dürfen. Der Staat kassiert gnadenlos ab, ein Auto in Singapur muss man sich leisten wollen, mehr noch: können.

Der Škoda Kodiaq ist recht beliebt – siebensitzige SUVs gibt es nicht so häufig. Stockinger

Leitner nennt das simple Beispiel eines VW Golf 1,5 mit 130 PS, Ausstattungslinie Life, der in Österreich 28.690 Euro koste – bitte festhalten: Dafür sind in Singapur 122.400 Euro fällig. Grund ist ein kompliziertes Besteuerungssystem, sind unter anderem eine Luxussteuer, die zwischen 100 bis 320 Prozent (!) ausmachen kann, und die Lizenzen, ohne die man überhaupt kein Auto kaufen kann.

Damit verhält es sich kurz gesagt so: Es gibt eine Kategorie unter und eine Kategorie über 1.600 cm³ (oder 130 PS) mit entsprechenden kostenseitigen Differenzen. Eine Lizenz wird auf zehn Jahre vergeben, kann einmal um fünf oder zehn Jahre verlängert werden. Danach oder bei Fahrzeugabmeldung fällt sie wieder in einen Pool zurück, aus dem heraus alle zwei Wochen eine Versteigerung stattfindet, pro Jahr sind das ungefähr 10.000 Stück.

Angebot und Nachfrage

Bei jedem Neuwagenkauf benötigt man eine neue Lizenz, und da deren Handling beim Autohandelshaus liege, was die Klientel als Dienstleistung erwartet, bleibt das Risiko ebendort. Denn: "Der Preis der Lizenzen fluktuiert ja nach Nachfrage. Das hat zudem Auswirkungen auf den Markt. Bei knappem Markt gewinnen meist die Premiumhersteller." Klar, teure Lizenzen, das können sich nur Wohlhabende leisten.

"In Singapur dreht sich eben alles ums Geld", fasst Leitner das Umfeld noch einmal zusammen. "Wenn man ehrlich ist, braucht man hier eigentlich kein Auto. Die öffentlichen Verkehrsmittel und privaten Beförderungsdienste funktionieren super."

Ab April läuft der Verkauf von VW ID.4 und ID.5 sowie des Škoda Enyaqs an – dann wird der Suzuki hier den Platz wohl zum Laden räumen müssen. Stockinger

Fahrräder sieht man hingegen selten, zu schwül zumeist, deren elektrische Ableger sind überhaupt nicht erlaubt und auch E-Scooter seit kurzem verboten. Was einem hingegen im Straßenbild weiter auffällt, ist die Dominanz japanischer Hersteller, gefolgt von den Koreanern und den deutschen Premiumherstellern (vor allem Mercedes und BMW; Audi schwächelt spürbar, wie sich auch in den Absatzzahlen zeigt) – und der sich von unserem deutlich unterscheidende Typenmix.

So konnten zuletzt die Japaner 38,1 Prozent des Gesamtmarktes auf sich verbuchen, die Koreaner 8,5, die Chinesen sind auch schon da mit 6,2, und auf Premium entfällt ein 41-Prozent-Tortenstück. Die Marke Volkswagen werde als "Einstieg zu Premium" wahrgenommen und spiele im verbleibenden 6,3-Prozent-Segment, kommentiert Leitner die verbesserungswürdige Performance der Marke.

Klimatisch bedingt sind Fahrräder Mangelware, Elektro-Bikes und E-Scooter überhaupt verboten. Stockinger

Bei den Fahrzeugtypen dominieren zwar auch die SUVs (2023: 50 Prozent), Limousinen (23,7) und Vans (18) sind aber noch ungewöhnlich stark vertreten, und damit zu den absoluten Zahlen.

Stärkstes Jahr der vergangenen Dekade war 2017 mit 94.653 Neuzulassungen, 2022 hat sich das eingebremst auf 31.445, im Vorjahr gar auf 29.000, Prognose für heuer: 42.000. VW, mit den Modellen Golf, Tiguan, T-Cross und Arteon vertreten, musste adäquat zum Gesamtmarkt Federn lassen, die einst 2.500 Neuzulassungen schrumpften 2022 auf 626 Fahrzeuge (1,4 Prozent Marktanteil) zusammen, 2023 auf 508 (1,8 Prozent), heuer sollen es 760 Stück (1,8) werden, prognostiziert Leitner. Škoda wiederum, mit Octavia, Kodiaq und Superb präsent, kam 2022 auf 217 Stück (0,6 Prozent Marktanteil), 2023 auf 282 (1,0) und will heuer 425 (1,0) erreichen.

Staus sind selten in Singapur. Grund: auf 650.000 Pkws eingefrorener Fahrzeugbestand. Stockinger

Hoffnungsträger Elektromobilität, weil ab 2030 ja nur mehr E-Autos zugelassen werden dürfen? Da sieht der Importeur eine Chance, sofern er denn genügend rechtsgelenkte VW-ID.s und Elektro-Škodas zugeteilt bekommt. Heuer im April laufen ID.4 und ID.5 an, bei Škoda Enyaq und Enyaq Coupé, doch was den pragmatischen Zugang zur Mobilitätswende betrifft, zitiert Leitner einen Politiker: "Wissen Sie, wir sind nicht ideologisch grün."

Von den 29.000 Neuzulassungen 2023 seien 5.200 (17,9 Prozent) Elektrofahrzeuge (BEVs) gewesen, führt Leitner noch aus – bei folgender Rangordnung: BYD (25,4 Prozent der E-Auto-Zulassungen), Tesla (16,1), BMW (15,6), Hyundai (11,4) und Mercedes (10,8). Prognose für heuer: 13.400 BEVs (31,9 Prozent) und 2025 dann 24.300 (45 Prozent) von einem erwarteten Gesamtmarkt von 54.000 Neuzulassungen.

Bei der Infrastruktur sieht der behördlich Plan einen Ausbau von derzeit 6500 Ladepunkten (2021: 2400) auf 20.000 im Jahr 2025 und 60.000 dann 2030. Der Strom dafür kommt vorwiegend aus: Erdgaskraftwerken.

Retailfrequenz

Zur Geschäftsfrequenz in der Alexandra-Straße noch ein abschließendes Wort, zum Service- und Reparaturgeschäft: "Wir haben in unserer Werkstatt einen Durchlauf von 100 Autos pro Tag." Und ob es Schwierigkeiten gibt bei der Facharbeiterakquisition in Singapur? Das sei ein eigenes Kapitel, so Leitner. "Kein Einheimischer macht sich die Hände schmutzig in Bau oder Werkstätte, die Eltern wollen, dass ihre Kinder Banker oder etwas Vergleichbares werden. Die meisten Arbeitskräfte kommen also aus dem umliegenden Malaysia, aus Pakistan, Bangladesch etc." Was wiederum schwierig sei mit den Visaregelungen und Kontingenten.

Schwirrenden Kopfes über einen derart komplexen "Leuchtturmmarkt" treten wir ins Freie, suchen Helle und Freundlichkeit, finden Schwüle und Sonne, dafür keine tropischen Wolkenbrüche mehr und freuen uns solargeröteter Stirn auf die kühle Heimat. (Andreas Stockinger, 26.1.2024)