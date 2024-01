Abschied von Larry David, Horrorcomedy "Beasts Like Us", Spaßkrimi "Die Neue und der Bulle" mit Caroline Peters

Noomi Rapace kehrt in der Apple-TV+-Serie "Constellation" nach Jahren im All zurück zur Erde. Apple TV+

Geht den Serienmachern der Stoff aus? Wer einen Blick auf geplante Remakes wirft, könnte den Eindruck gewinnen. Wiederbelebungsaktionen sind unter anderem für "Bewitched", "Frasier", "Fawlty Towers", "Mit Schirm, Charme und Melone", "Ally McBeal", "Matlock", "Wer ist hier der Boss?" und "Frasier" im Gange, praktisch täglich kommen neue hinzu.

Das ist nicht weiter schlimm. Die meisten der Serien haben schon etliche Jahre auf dem Buckel, ein neuer Anstrich kann nicht schaden. Ich bin jedenfalls gespannt auf die Transformation von "Matlock". Die Rolle des wachsamen Strafverteidigers, einst gespielt und gelebt von Andy Griffith, soll im noch für 2024 erwarteten Reboot Kathy Bates übernehmen. Aber hallo! Skeptisch bin ich hingegen, was "Mit Schirm, Charme und Melone" betrifft. Als Fangirl kann ich mir schwer vorstellen, wer Diana Rigg im Reboot ersetzen soll. Obwohl: Sollte es Scarlett Johansson sein, bin ich bereit, meine Ressentiments zu überdenken.

Mehr vom selben gibt es auch im Februar:

Mr. and Mrs. Smith

Mehr eine Weiterentwicklung als ein Remake ist die Serienadaption von "Mr. und Mrs. Smith" im Februar. Zu acht Folgen hat Amazon den Blockbuster von 2005 ausgewalzt. Das Mit- und Gegeneinander von Herrn und Frau Schmidt folgt wie einst dem Newton'schen Gravitationsgesetz: Alle Körper üben aufgrund ihrer Massen aufeinander anziehende Kräfte aus. Ihnen ausgesetzt sind Maya Erskine und Donald Glover. 2.2., Amazon Prime

Mr. & Mrs. Smith Season 1 - Teaser Trailer | Prime Video

Prime Video

Curb Your Enthusiasm

Mehrfach angekündigt, jetzt ist es so weit: Larry David zieht den Hut und verabschiedet sich mit der unwiderruflich letzten Staffel. "Curb Your Enthusiasm" war laut David die "Show über gar nichts" und ein Lachgarant, zu dem ich immer wieder gern zurückkehrte.

1999 begann die Serie als Mockumentary. Der Drehbuchautor und Produzent David war mit der Sitcom "Seinfeld" bereits Multimillionär und hatte Lust am Improvisieren. "Curb Your Enthusiasm" funktioniert nach grober Drehbuchvorlage, Dialoge entstehen spontan. Eine kleine, nicht minder exklusive Gruppe steht dem 65-Jährigen bei und garantiert, dass das Konzept aufgeht: Cheryl als Davids Gattin, der tollpatschige Jeff, die hitzige Susi. Wenn die Zeiten schlecht sind, wirkt eine Folge wahre Wunder. "Curb Your Enthusiasm" – zu Deutsch "Lass es, Larry" – gehört wahrscheinlich neben "Fleabag", "Ted Lasso" und "After Life" zu den Comedys, die Menschen gesund machen. Schon klar, nach 20 Staffeln darf auch einmal Schluss sein. Dennoch: Der Abschied fällt schwer. Danke, Larry David, es war "pretty, pretty, pretty cute". 5.2., Sky

Curb Your Enthusiasm Season 12 | Official Trailer | Max

Max

Zwei an einem Tag

Mit "The Affair" hat Paramount ein Händchen für komplex erzählte Beziehungsgeschichten bewiesen. "Zwei an einem Tag" ("One Day") von Netflix geht in eine ähnliche Richtung: Jede Folge erzählt von einem speziellen Tag im Jahr, dem 15. Juli, an dem sich Emma und Dexter immer treffen. Es beginnt im Jahr 1988 beim Abschluss an der Uni, wo sie sich kennenlernen und miteinander eine Nacht verbringen. Danach gehen sie getrennte Wege, einmal im Jahr kommt es zum unerwarteten Wiedersehen. Die Lovestory gab es 2011 schon einmal. In "Zwei an einem Tag" spielten Anne Hathaway und Jim Sturges das Ganze in Spielfilmlänge durch. Jetzt schmeißen sich Leo Woodall und Ambika Mod ins Gefühlsgetümmel. 8.2., Netflix

One Day | Official Trailer | Netflix

Netflix

Hafen ohne Gnade

Kein Monat ohne französische Serie, habe ich mir zu Beginn des Jahres geschworen. "Hafen ohne Gnade" erzählt mit theatralischem Titel die von Drogen und Gewalt dominierte Geschichte von Le Havre. Im Mittelpunkt steht der Gewerkschafter Pierre, der gegen kriminelle Machenschaften an allen Fronten kämpft. 8.2., Arte

Die Neue und der Bulle

Conny Majewski ist Wirtin im Duisburger Rotlichtviertel. Nach einem Mord in der Nähe ihrer Kneipe Ruhrpott-Flamingo begibt sie sich auf die Suche nach dem Täter. Sie schleust sich in den Polizeidienst ein und trifft auf den energischen Kriminalkommissar Oliver Dierks. Da prallen Welten aneinander, und weil es sich bei dem Paar um Caroline Peters und Serkan Kaya handelt, kann man dem nur voller Vorfreude entgegenfiebern. 13.2., RTL+

The New Look

Biopics von Modedesignern stehen hoch im Kurs. Im Jänner legte Disney mit der Geschichte Cristóbal Balenciagas vor. Apple TV+ zieht jetzt mit Christian Dior nach. "The New Look" beginnt im Jahr 1947, Paris liegt in Trümmern. Der junge Dior kehrt aus dem Exil zurück und eröffnet sein eigenes Modehaus. Seine Vision: Er will der Welt mit seiner Mode Hoffnung und Freude schenken. Er entwirft Kleider, die elegant, feminin und ein Symbol für den Neuanfang sind. Die Kollektion "Corolle" aus dem Jahr 1947 gilt als Meilenstein der Modegeschichte. Erzählt wird der Aufstieg aus der Sicht von Zeitgenossen, etwa Coco Chanel und wieder Balenciaga. Der großartige Ben Mendelsohn ("Bloodline") spielt die Hauptrolle. 14.2., Apple TV+

The New Look — Official Trailer | Apple TV+

Apple TV

Beasts Like Us

Dystopien spielt es im Serienuniversum rauf und runter, diese hier ist aus zwei Gründen anders: Erstens weil sie spaßig ist, und zweitens weil sie aus Österreich kommt. Im Fach Horrorcomedy hat die heimische Filmwirtschaft bekanntlich keine allzu große Tradition. Hier ist die Story: Natalie (Cosima Henman), Raffi (Jing Xiang), Simon (Jakob Schmidt) und Lukas (Benedikt Kalcher) leben in einer neuen Paranormalität. Sämtliche Kreaturen der Unterwelt – Zombies, Werwölfe, Vampire, Monster – sind eingegliedert in die Gesellschaft. Da bricht ein Zombie-Virus aus, die Stadt ist im Lockdown, und damit nicht genug, lauern jede Menge Dating-Komplikationen auf die vier. Das bürgt für absurde Komik, jede Menge spitze Corona-Kommentare und einige nette digitale Monstertricks. "Beasts Like Us" ist die erste rein in Österreich produzierte Serie von Amazon Prime. Das Ergebnis (Drehbuch: Peter Bruck, Ernst Golda; Regie: Marc Schlegel) ist garantiert kein Remake und kann sich durchaus sehen lassen. 14.2., Amazon Prime

Beasts Like Us | Trailer | Prime Video

Amazon Prime Video Deutschland

Constellation

Die Astronautin Jo kehrt nach einem katastrophalen Vorfall im All zur Erde zurück. Sie muss feststellen, dass Teile ihres Lebens nicht mehr ihren Erinnerungen entsprechen. Sie beginnt zu ermitteln, um die Wahrheit über den Vorfall und ihr verlorenes Leben herauszufinden. Noomi Rapace ist die Astronautin. 21.2., Apple TV+

Constellation — Official Trailer | Apple TV+

Apple TV

Tokyo Vice

Erinnert sich noch jemand an Sonny Crockett und seinen treuen Kompagnon Ricardo Tubbs? In den 1980er-Jahren waren sie das bestondulierte und exklusivstgekleidete Ermittlerpaar des Fernsehens. Ich erinnere mich noch gut an die beiden und vor allem an die coolen Flitzerboote, mit denen sie verlässlich durchs Bild preschten. Die Fälle waren für mein jugendliches Auffassungsvermögen absolut unverständlich, jedoch spielte das keine Rolle. Die Optik war der Winner.

"Tokyo Vice" hat mit "Miami Vice" maximal die coole Optik gemeinsam. Die Serie wurde von J. T. Rogers entwickelt und erzählt die Geschichte eines jungen amerikanischen Journalisten, der in den 1990er-Jahren in das Tokioter Rotlichtviertel Shinjuku einzudringen versucht, um von dort über die Verbindung zwischen der Polizei und den Yakuza zu berichten. Ansel Elgort spielt den Journalisten Jake Adelstein, Ken Watanabe ist Hiroto Katagiri. 23.2., ARD

Tokyo Vice | Official Trailer | Max

Max

Sie sagt. Er sagt.

Ferdinand von Schirach führt sein Publikum wieder in die moralische Zwickmühle: Die erfolgreiche TV-Moderatorin Katharina Schlüter (Lisa Vicari) beschuldigt ihren ehemaligen Geliebten Martin (Matthias Brandt) des sexuellen Missbrauchs. Die Serie wird jeweils aus der Perspektive von Katharina und Martin erzählt. Dies ermöglicht dem Zuschauer, die Ereignisse insgesamt zu sehen und sich ein eigenes Urteil über die Schuldfrage zu bilden. Ab 9.2. in der ARD-Mediathek, am 26.2., ARD

Shogun

1980 ereignete sich in der Serienwelt Wesentliches: "Magnum" legte los, und "Shogun" startete. Damals gab es tatsächlich noch so etwas wie Straßenfeger, die fünfteilige Miniserie fiel garantiert unter diese Kategorie. Die Rolle des John Blackthorne spielte damals Richard Chamberlain. Der brach damals die Herzen der stolzesten Frauen, und das sogar noch vor "Die Dornenvögel". Rund 45 Jahre später gibt es nun die Adaption des Bestsellerromans von James Clavell. "Shōgun" spielt in Japan im Jahre 1600 zu Beginn eines jahrhundertelangen Bürgerkriegs. Produzent Hiroyuki Sanada übernimmt die Hauptrolle des Lords Toranaga, der um sein Leben kämpft, nachdem sich seine Feinde gegen ihn verbündet haben.

Shōgun - Official Trailer | Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, Anna Sawai | FX

FX Networks

Frohes Schauen, und kommen Sie gut durch den Februar! (Doris Priesching, 31.1.2024)

Mehr über Serien:

"The Regime", "True Detective", "3 Body Problem": Die besten Serien 2024

Nicole Kidman in "Expats": Schuld und große Bühne

TV-Kult "Baywatch" unter der Zeitlupe

Ziemlich weiße Freunde: Wir haben "Friends" wiedergesehen

Mit Ally McBeal durchs Singledasein stolpern