Das Ernst-Happel-Stadion ist nicht mehr ganz State of the Art. APA/MAX SLOVENCIK

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat den Bau eines neuen Nationalstadions bis 2030 als Ziel ausgegeben. Das geht aus dem "Österreichplan" hervor, den Nehammer am Freitagnachmittag in Wels präsentiert. Demnach sei Österreich "ein Land des Sports", weshalb es in den kommenden Jahren unter anderem "neue Anstrengungen in der Sportpolitik mit nationaler und internationaler Wirkung" benötige.

Um die Rahmenbedingungen im Spitzensport zu verbessern, soll laut "Österreichplan" ein neues Nationalstadion gebaut werden, außerdem soll es eine "Sport-Infrastruktur-Offensive" geben. Nähere Details zum Bau des Stadions wie Ort, Größe oder voraussichtliche Kosten wurden im rund 80-seitigen Papier, das der APA vorliegt, aber keine genannt. Seit Jahren wird bereits über einen Neubau des 1931 eröffneten Wiener Happel-Stadions diskutiert, seit vielen Jahrzehnten Heimat des Fußball-Nationalteams.

Hacker "positiv überrascht"

Der zuständige Wiener Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) begrüßte den Sport-Pläne des Bundeskanzlers. "Das ist eine Trendumkehr. Ich bin im positiven Sinne überrascht. Bisher ist es eher schleppend verlaufen, wenn man mit dem Bund über Infrastruktur-Kooperationen verhandelt hat", sagte Hacker im Gespräch. Der Wiener Gemeinderat hatte im November insgesamt 101 Millionen Euro für die Modernisierung des Happel-Ovals genehmigt, diese Kosten seien kein verlorener Aufwand, betonte Hacker. "Diese Investitionen werden in zehn Jahren ganz abgeschrieben sein."

Hacker erwarte sich nun Gespräche mit dem Bund und freute sich über die Bereitschaft, in die Sport-Infrastruktur zu investieren. In Bezug auf einen möglichen Neubau des Happel-Stadions müsse der Bund nun dafür sorgen, dass der Denkmalschutz des Daches verschwinde. "Der Bundeskanzler weiß, was das bedeutet. Dann könnte man es realisieren. Bis jetzt ist es auch daran gescheitert, dass niemand bereit war, zu zahlen. Das scheint sich jetzt geändert zu haben", sagte Hacker.

Zu türkis-blauen Zeiten hatte der frühere FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache einen Neubau des im Besitz der Stadt Wien befindlichen Stadions in Aussicht gestellt, zuletzt bezifferte Sportminister Werner Kogler (Grüne) die Kosten auf 300 bis 400 Mio. Euro. Hacker sprach von einer "halben Milliarde", bis jetzt habe sich aber noch niemand ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt. Auch eine Co-Finanzierung des Bundes mit der Stadt Wien sei für den Stadtrat eine Möglichkeit.

Als Standort käme für Hacker realistisch betrachtet nur der Wiener Prater infrage. "Er ist optimiert als Veranstaltungsstätte. Dafür braucht es Platz und eine technische Infrastruktur. Das Happel-Stadion ist das Größte, was wir im österreichischen Sport haben." (APA; 26.1.2024)