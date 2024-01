Lokalmatador zeigte sich nach schwachem Training verbessert: "Mega-happy". Slowene Zajc führt, Kos Dritter, Hayböck Neunter. Fettner ist als 35. out

Bekanntes Flugobjekt: Stefan Kraft zieht auf 225,5 Meter. AP/Matthias Schrader

Tauplitz/Bad Mitterndorf - Weltrekordler Stefan Kraft liegt bei den Skiflug-Weltmeisterschaften auf dem Kulm im Einzelbewerb nach dem ersten von vier Durchgängen auf Rang zwei. Nach einem Flug auf 225,5 m rangiert der Salzburger 7,6 Punkte hinter dem auf 228,5 gekommenen Timi Zajc. Der Slowene war im Vormittagstraining mit 238,0 m nur sechs Meter unter dem rund acht Jahre alten Schanzenrekord seines Landsmanns Peter Prevc geblieben. Weiter dabei sind auch Michael Hayböck (9.) und Jan Hörl (15.).

Als 35. unter 47 angetretenen Athleten hat es Manuel Fettner hingegen nicht in die weiteren Durchgänge geschafft, nur die Top 30 kamen weiter. Der Tiroler verpatzte den Wettkampfsprung und kam nur auf 158 m. "Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ich habe nach dem Tisch noch etwas drauf getan, was ich nicht hätte machen sollen", sagte der 38-Jährige im ORF-Interview. Hayböck war mit seinem Versuch auf 217,0 m nicht ganz zufrieden: "Ich war an der Kante ein bisschen zu früh, brauche ein bisschen mehr Geduld." Hörl kam auf 201,5 m.

Nach dem bei wechselnden Windbedingungen durchgeführten WM-Auftakt zeigte sich Kraft erleichtert, hatte er doch im Training massive Timing-Probleme gehabt. "Ich bin mega-happy. Ich habe (nach dem Training) gut analysiert und den richtigen Zugang gefunden. Ich habe alles rausgeholt. Jetzt heißt es, das noch einmal machen." Während mit Lovro Kos (222,0 m) ein weiterer Slowene 2,6 Zähler hinter Kraft Dritter war, betraf eine von drei bei der Anzugsmessung ausgesprochenen Disqualifikationen den vorjährigen Kulm-Weltcupsieger Halvor Egner Granerud. (APA, 26.1.2024)