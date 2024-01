Antisemitismus beginnt nicht in den Gaskammern: Wer die genozidale Ideologie von Hamas und Hisbollah nicht ablehnt und die Massaker vom 7. Oktober 2023 kleinredet, hat nichts aus der Erinnerung an die Shoah gelernt

"Gerade in Österreich, von wo aus der Holocaust federführend geplant und durchgeführt wurde, darf es weder Platz geben für als 'Remigration' getarnte Deportationspläne noch für Antisemitismus in Form von Israelfeindlichkeit", schreibt IKG-Präsident Oskar Deutsch in seinem Gastkommentar.

In Österreich gebe es zu viele, die den Antisemitismus befeuern, warnt der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse und aus Anlass des Internationalen Holocaustgedenktags am 27. Jänner. Foto APA / Tobias Steinmaurer

Am 27. Jänner 1945 befreiten sowjetische Truppen das KZ Auschwitz-Birkenau. Mehr als eine Million Menschen wurden allein dort bis dahin ermordet. Gequält und ermordet aus einem Grund: weil sie Juden und Jüdinnen waren. Oder weil sie Roma und Sinti, Slawen, homosexuell oder Kriegsgefangene waren, weil sie die Politik der Nationalsozialisten kritisiert hatten oder aus anderen Gründen für minderwertig erklärt wurden. Aber dieser beispiellose Genozid begann nicht in den Gaskammern, sondern mit einem Herrenrassendenken, mit Diffamierung, Ausgrenzung und Entrechtung. Der Mord an sechs Millionen Juden und Jüdinnen hatte eine Ursache: Antisemitismus.

Ein Antisemitismus, den es bis heute gibt und der seit dem 7. Oktober 2023 in einer lange nicht dagewesenen Dimension zutage tritt. In Wien, Linz, Graz und anderen Städten Österreichs, Europas und der Welt. Vereinzelt werden Mesusot an den Türrahmen abgenommen, Kippot mit Hüten verdeckt. Die Sicherheitsmaßnahmen mussten nochmals verstärkt werden. Niemand will sich vorstellen, was ohne Polizeischutz los wäre. Dabei ist es gerade einmal vier Monate her, dass der ideologische Vernichtungsantisemitismus, der durchaus in der Tradition des Nationalsozialismus steht, gezeigt hat, was er will: ein genozidales Massaker wie am 7. Oktober 2023.

Täter-Opfer-Umkehr

Die Terroristen von Hamas, Hisbollah und dem Palästinensischen Islamischen Jihad verheimlichen ihre Freude über das große Leid vom 7. Oktober nicht. Sie geben ganz unumwunden bekannt, weitere Massaker zu planen. Und dann gibt es ihre Apologeten, bestenfalls geschichtsvergessene oder aber von Israel-Hass geprägte Europäer, die Israel, den einzigen jüdischen Staat, die einzige Demokratie im Nahen Osten, dämonisieren. Dabei wird sogar nicht davor zurückgeschreckt, Israel erstens die Schuld für den 7. Oktober zuzuschreiben und Israel im Kampf gegen die Hamas des Genozids zu bezichtigen. Wer eine solche Täter-Opfer-Umkehr betreibt, soll am 27. Jänner schweigen. Das Gedenken dient nicht dem Betrauern toter Juden, es muss der Zukunft dienen. Es muss uns Auftrag sein, Organisationen wie die Hamas ebenso wie die NSDAP zu bekämpfen.

Wer nicht nach Frieden strebt, ist kein Partner. Weder für Friedensgespräche noch für Diskussionen in Österreich. Doch wie der Nationalsozialismus muss auch das Terrorregime der Hamas militärisch bezwungen werden. Das Argument, die Hamas stehe für eine Ideologie und eine Ideologie könne man nicht militärisch besiegen, ist Ausdruck höchster intellektueller Unredlichkeit. Das ergibt sich auch aus dem Gedenken an die Shoah.

"Nie wieder!" an Gedenktagen zu sagen reicht nicht. Nie wieder ist jetzt! Und jetzt befinden sich immer noch mehr als 130 aus Israel entführte Menschen in der Gewalt der Terroristen. Sie zu befreien ist ein Gebot, das sich auch aus dem Gedenken ableitet. Wer der Shoah gedenkt, setzt sich für die Befreiung der Geiseln ein. Dies ist auch ein Schritt, der zur Befreiung der Palästinenser aus den Fängen der Hamas führt.

Getarnte Deportationspläne

So weit sind wir von den Geschehnissen in Israel nicht entfernt. Der Krieg, den Islamisten gegen den pluralistischen, säkularen Staat Israel erklärt haben, ist spätestens mit dem 7. Oktober ein offener. Ihre Handlanger in Europa sind legalistische Islamisten. Gegen diese ohne Verunglimpfung von Muslimen per se vorzugehen, ist allen voran eine Aufgabe der politischen Akteure. Eine Aufgabe für Progressive wie Liberale und Konservative. In den innenpolitischen Debatten kommt das oft zu kurz, nämlich die gemeinsamen Interessen. Viel zu lange haben die der Demokratie und den Menschenrechten verpflichteten Parteien dieses Feld den politischen Extremisten überlassen. Auch das führte zum Erstarken von FPÖ und AfD. Wenn nun also (hoffentlich) immer mehr Menschen auf die Straße gehen, um Zeichen gegen rechtsextreme Parteien zu setzen, dann ist das auch im Sinne des Gedenkens an Auschwitz wichtig und richtig. Gerade in Österreich, von wo aus der Holocaust federführend geplant und durchgeführt wurde, darf es weder Platz geben für als "Remigration" getarnte Deportationspläne noch für Antisemitismus in Form von Israel-Feindlichkeit. Aktuell gibt es in Österreich zu viele, die Deportationspläne hegen und Antisemitismus befeuern. (Oskar Deutsch, 26.1.2024)