"Spiel mir das Lied vom Tod", "Griselda", "Tár", "The Greatest Night in Pop" - Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

360° Reportage: New York, die Foodtruck­-Könige von Astoria Foodtrucks sind in New York ein fixer Teil des Straßenbilds. Vor ­allem im Stadtteil Astoria in Queens, denn mehr noch als in anderen Bezirken New Yorks lebt hier bis heute die Idee vom Einwanderungsland Amerika. Bis 20.15, Arte

20.15 SERGIO LEONE

Spiel mir das Lied vom Tod (C’era una volta il West, I/USA 1968, Sergio Leone) Ein Harmonikaspieler (Charles Bronson) macht sich auf, den Tod seines Bruders zu rächen. Für Sergio Leone Anlass, ein gewaltiges Panorama über die Inbesitznahme des amerikanischen Westens zu entfalten. Eine Elegie als Höhepunkt barocker Inszenierungskunst, getragen von der unsterblichen Musik Ennio Morricones. Bis 23.00, SWR

20.15 KOMÖDIE

Paul – Ein Alien auf der Flucht (USA/GB 2011, Greg Mottola) Zwei Sci-Fi-Nerds (Simon Pegg und Nick Frost!) gewähren auf dem Weg zu einer Comicmesse einem waschechten Außerirdischen Unterschlupf. In den Händen von Regisseur Greg Mottola (Adventureland) eine recht vergnügliche Angelegenheit.

Bis 22.15, RTL 2

20.15 SCIENCE-FICTION

Oblivion (USA 2013, Joseph Kosinski) Es ist das Jahr 2077: Die Erde ist mittlerweile durch einen Krieg mit Außerirdischen unbewohnbar geworden. Die Aufgabe des Technikers Jack (Tom Cruise) ist es, die Kraftwerke vor Angriffen zu schützen und gegebenenfalls zu reparieren. Trickreiches Cruise-Abenteuer. Bis 22.50, Vox

0.55 THRILLER

Gutland (LUX 2017, Govinda Van Maele) Nach einem Kasinoraub flüchtet Jens (Frederick Lau) in ein Dorf. Dort findet er Arbeit als Erntehelfer, eine Geliebte und ein Dorf­geheimnis. Regisseur Govinda Van Maele vermischt Genres vom Thriller bis zum ­Heimatdrama. Bis 2.40, Arte

Streaming

MAFIAPATIN

Griselda (USA 2024, Andrés Baiz) Nach ihrer Flucht von Medellín nach Miami mit drei jungen Söhnen und einem Kilo Kokain stieg Griselda Blanco zur skrupellosen Chefin eines Drogenimperiums auf. In der Rolle der 2012 bei einem Attentat getöteten Mafia­patin ist in der Miniserie Sofía Vergara ­(Modern Family) zu sehen. Netflix

Steigt zur skrupellosen Chefin eines Drogen­imperiums auf: Sofía Vergara in der Netflix-Serie "Griselda". Foto: AP/Elizabeth Morris

HONGKONG

Expats (USA 2024, Lulu Wang) Die Miniserie der chinesischstämmigen US-Amerikanerin Lulu Wang basiert auf dem Roman The ­Expatriates von Janice Y. K. Lee und erzählt von in Hongkong lebenden Expatriates. Die Hauptdarstellerin Nicole Kidman fungierte auch als Co-Produzentin. Amazon Prime

DRAMA

Tár (USA 2022, Todd Field) Todd Fields virtuoses wie mehrdeutiges Filmdrama mit einer phänomenalen Cate Blanchett als machohafter Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker kann nach dem Kinoeinsatz jetzt auch gestreamt werden. Als Blanchetts Lebensgefährtin brilliert Nina Hoss. Für den Filmschnitt wurde die Österreicherin Monika Willi für einen Oscar nominiert. Sky

MUSIKDOKU

The Greatest Night in Pop (USA 2024, Bao Nguyen) Im Jänner 1985 versammelte sich eine US-Superstar-Riege im Studio, um den Benefiz-Hit We Are the World einzuspielen. Als souveräner Kopf der Unternehmung beeindruckt Musikgenie Quincy Jones. Netflix