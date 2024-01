Einer für alle, alle für einen - so beschwört man eigentlich Zusammenhalt. Im Camp jedoch heißt es: Alle gegen eine.

Auf dem Weg zur Dschungelprüfung kracht es zwischen Kim Virgina und Mike Heiter immer weiter. Twenty4Tim ist auch schon ein bisschen erschöpft. RTL

Es fängt, zur Abwechslung, recht friedlich an. Dank der gut absolvierten Dschungelprüfung am Vortag, gibt es üppiges Essen im Camp. Das besänftigt die Gemüter so sehr, dass sogar Kim und Leyla sich aussprechen und jetzt fast wieder beste Freundinnen sind. Aber eben nur fast.

Weil bei Kim weiß man ja nie. Drum fragt Lucy am Lagerfeuer mal nach: "Willst du nicht deine andere Seite zeigen." Und Lucy erfährt: "Die echte Kim ist halt echt emotional." Ah, die echte Kim. Das ist ja der Grund, warum sich jedes Jahr ein Dschungel-Dutzend im Camp ums Feuer schart: Damit sie ihre "echte" Seite zeigen können. Geld spielt keine Rolle. Naja, außer bei Mike. Der sagt im Dschungeltelefon ganz klar, dass er die Kohle braucht. Vielleicht für eine neue Tätowierung, ein paar Quadratzentimeter sind am Körper ja noch frei.

Apropos Mike und Kim: Die Dauer-Schallplatte läuft weiter. Es hört überhaupt nicht auf. Lucy, mit der Weisheit einer Dorfältesten, will von Kim wissen, warum sie so streng zu Mike sei, wenn sie doch eh nichts mehr wolle von ihm.

Zu viel investiert

Es hat natürlich mit dem Gspusi der beiden zu tun. Kim: "Ich hab so viel reingegeben in diesen Menschen und hab auf mich selbst geschissen, dass es ihm gut geht." Dabei steht es doch in jedem Beziehungs- und sonstigem Lebensratgeber, dass man es genauso nicht machen soll. Vielleicht könnte man mal ein Exemplar ins Camp liefern, anstatt der Bohnen. Wobei dort natürlich der Raum für Selbstentfaltung eher beschränkt ist.

Kim muss zur Dschungelprüfung. Zwei darf sie mitnehmen. Sie entscheidet sich für Twenty4Tim und - na wen wohl? Richtig, Mike. Allmächtiger. Als die drei das Lager verlassen, bleibt der Spirit aber da. Alle lästern über Kim.

Und dann noch das: Null Sterne bei der Dschungelprüfung! Kim, Mike und Twenty24Tim müssen gemeinsam ein Auto lenken. Kim sieht nichts, Mike hört nichts und Twenty24Tim darf nicht sprechen, soll aber Anweisungen geben. Fahrerin Kim hat im echten Leben keinen Führerschein. Man merkt es auch hier.

"Ich wurde angekackt"

Andere haben auch Probleme. "Ich wurde gerade angekackt", verkündet Twenty4Tim, es bleibt aber offen von wem. Egal, das bringt Glück. "Vielleicht musst du auch mal angeschissen werden", schlägt er Richtung Kim vor. Dann wird die ergebene Fan-Gemeinde Zeuge eines Wunders. Kim macht Mike ein Friedensangebot.

Peace & Love ziehen dennoch nicht ins Camp ein. "Uns fliegt hier bald alles um die Ohren", orakelt Twenty4Tim und Leyla klagt: "Dass ganze fuckt mich einfach nur noch ab. Jeder kämpft nur noch um seinen eigenen Arsch." Und ums Duschwasser, das limitiert ist. Leyla ist in diesem Kampf leer ausgegangen.

Sie könnte sich mal Lucy zum Vorbild nehmen. Diese macht nämlich einfach mal sauber, ungefragt und "gegen das Hängerchen", also die Gefahr, den kompletten Dschungel-Blues zu bekommen. Den kriegt man vor dem TV. Leyla und Kim streiten schon wieder. Gnade. Aber selbst schuld, wer immer noch zuschaut.

Aber am Samstagabend muss man auch noch mal irgendwie. Denn da fliegt der oder die erste raus. Man hätte da durchaus ein paar Vorschläge. (Birgit Baumann, 27. Jänner 2024)