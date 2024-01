Mario Götze hat es für Frankfurt gerichtet. IMAGO/osnapix / Hirnschal

Frankfurt - Eintracht Frankfurt ist zumindest vorerst wieder nah dran an den Champions-League-Plätzen der deutschen Fußball-Bundesliga. Die Hessen siegten am Freitag mit 1:0 gegen Mainz 05 und verkürzten den Rückstand auf Rang vier auf zwei Punkte. Mario Götze köpfelte in der 73. Minute das Goldtor. Mainz könnte am Wochenende auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen. Bei der Eintracht spielte Sasa Kalajdzic ebenso durch wie auf der Gegenseite Karim Onisiwo und Phillipp Mwene.

Am Samstag versucht Bayer Leverkusen seine Unbezwingbarkeit gegen Borussia Mönchengladbach zu beweisen. Die Elf von Trainer Xabi Alonso hat im rheinischen Derby Heimrecht (18.30 Uhr), die Tabellenführung ist auch bei einer Niederlage vorerst nicht in Gefahr. Bei einem Patzer könnte jedoch Meister Bayern München bis auf einen Zähler naherücken, ein Sieg in Augsburg vorausgesetzt. Im Spiel VfB Stuttgart gegen RB Leipzig empfängt der Dritte den Vierten.

Die Leverkusener, die in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verloren haben, müssen zwar aufgrund des Afrika-Cups und diverser Verletzungen einige Stammspieler vorgeben. In den bisherigen zwei Partien seit der Winterpause wurde dieses Handicap durch das Glück später Siege wettgemacht. Am Samstag soll es Gladbach-Spezialist Patrik Schick richten. Der Stürmer, der in seinem 100. Bundesliga-Match sein 50. Tor anvisiert, hat in den letzten vier Begegnungen mit der Borussia immer getroffen.

Bei den Gästen hatte zuletzt ÖFB-Legionär Stefan Lainer nach einer Krebserkrankung sein Comeback gegeben, dafür hatte Maximilian Wöber krankheitsbedingt gefehlt. Letzterer befindet sich noch im Aufbautraining, sein Einsatz ist daher fraglich. Gladbach-Coach Gerardo Seoane hat bei seiner Rückkehr nach Leverkusen großen Respekt vor Bayer. "Es ist bislang noch keinem Gegner gelungen, diese starke Mannschaft zu bezwingen - und das hat seine Gründe. Sie sind sehr hungrig und glauben immer bis zum Abpfiff an sich", so der Schweizer. "Es wird eine Top-Performance von unserer Seite und von der anderen Seite eine etwas weniger gute Leistung benötigen."

Bayern ohne Laimer

Für die Bayern geht es nach dem 1:0-Sieg unter der Woche über Union Berlin in Augsburg (15.30 Uhr) weiter. Fehlen wird dort neben Konrad Laimer, der ÖFB-Teamspieler hat sich gegen Union einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, auch der mit einer Schulterblessur mehrere Wochen ausfallende Joshua Kimmich. Der bayerische Nachbar war zudem zuletzt alles andere als ein angenehmer Gastgeber, sondern schlug zwei Mal in Folge den deutschen Rekordmeister. Das kann derzeit kein anderer Bundesligist von sich behaupten.

In Stuttgart verteidigt der VfB Rang drei gegen Leipzig, das nur einen Punkt Rückstand hat. Bei einer Niederlage könnten die Schwaben aus den Champions-League-Plätzen fallen, da auch das fünftplatzierte Dortmund nur einen Zähler zurückliegt. Der BVB mit Marcel Sabitzer hat zudem mit dem VfL Bochum und Kevin Stöger am Sonntag (17.30) einen schlagbaren Gegner zu Gast.

Im Tabellenkeller geht es für Schlusslicht Darmstadt gegen Union Berlin ums Eingemachte. Die Darmstädter mit Christoph Klarer, Emir Karic und Mathias Honsak haben seit Anfang Oktober keinen Dreier mehr einfahren können, in den letzten elf Partien wurden nur vier Punkte gesammelt. (APA, dpa, red, 26.1.2024)