Guatemala Stadt/San Salvador – Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat in der Nacht zum Samstag Menschen in Guatemala in Angst und Schrecken versetzt. Einwohner flüchteten aus ihren Häusern, an Gebäuden entstanden Schäden. Berichte über Tote oder Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Das Epizentrum des Bebens lag nach Angaben der US-Behörde Geological Survey in der Nähe der guatemaltekischen Stadt Taxisco, etwa 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Guatemala-Stadt. Dort wurde Alarm ausgelöst, verängstigte Menschen mieden Gebäude und hielten sich im Freien auf. Das Beben war auch im benachbarten El Salvador zu spüren. (APA, 27.1.2024)