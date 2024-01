Chinesischer Kampfjet im Abflug. AP/Wang Zixiao

Taipeh/Peking - Taiwan hat nach eigenen Angaben binnen 24 Stunden 33 chinesische Militärflugzeuge in der Nähe der Insel gesichtet. Zudem seien sieben chinesische Kriegsschiffe und zwei chinesische Ballons beobachtet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Samstag mit. 13 Flugzeuge überquerten demnach die als Mittellinie bezeichnete inoffizielle Seegrenze zwischen China und Taiwan.

Es war die größte militärische Machtdemonstration Chinas rund um die Insel seit dem Wahlsieg des Peking-kritischen Kandidaten Lai Ching-te bei der Präsidentschaftswahl in Taiwan. Peking hatte nach der Wahl erklärt, diese werde die Wiedervereinigung Chinas nicht verhindern. China werde keine "separatistischen Aktivitäten" auf der selbstverwalteten Insel dulden. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit militärischer Gewalt. (APA, 27.1.2024)