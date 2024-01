Die SPÖ sah in ÖVP-Chef Nehammers Rede "Verarschung", die Grünen "altes Denken", Neos "Ankuscheln" an die FPÖ – die sich entsprechend freut, "kopiert" zu werden

ÖVP-Chef Karl Nehammer nach der Präsentation seines "Österreichplans" am Freitag in Wels. APA/HELMUT FOHRINGER

Der Frühstart von ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer in den Nationalratswahlkampf in Form seiner Rede zur Präsentation des türkisen "Österreichplans" fand am Freitagnachmittag zwar bei den rund 2.000 Funktionärinnen und Funktionäre in der Messehalle in Wels Anklang – die politischen Gegner inklusive des Noch-Koalitionspartners Grüne aber reagierten mit teils deftigen Worten auf Nehammers Vorgabe.

So sprach etwa SPÖ-Chef Andreas Babler von einer "Verarschung", wenn der Kanzler am Ende der Legislaturperiode erkläre, was er verbessern wolle. Die ÖVP wolle damit wohl vom eigenen Versagen ablenken, verwies Babler auf Teuerung, Lehrer- und Fachkräftemangel. Der Volkspartei attestierte er, nach der nächsten Wahl auch hinzunehmen, Juniorpartner in einer Koalition mit der FPÖ zu sein – er erblickte in Nehammers Ausführungen einen "Heiratsantrag" der ÖVP an die FPÖ. Darum wolle er, Babler, antreten, um eine solche Koalition zu verhindern, bedrohe doch die FPÖ die Grundpfeiler der Demokratie. Allerdings: Die Hand in Richtung ÖVP bleibe, obwohl bei der Rede demokratische Grundeinstellungen "massiv in Frage gestellt worden" seien, ausgestreckt, sagte der SPÖ–Vorsitzende. Hier müsse sich innerhalb der ÖVP zunächst etwas ändern.

Grüne sehen "viel altes Denken"

Änderungsbedarf in der ÖVP sah auch der aktuelle, von Nehammer nicht direkt adressierte Regierungspartner, Grünen-Chef Werner Kogler, als er in der ZIB 1 "viel altes Denken einer rechtskonservativen Partei" konstatierte.

ZIB 1: Viel Kritik von der Opposition

Die Oppositionsparteien haben die Rede von ÖVP-Chef Karl Nehammer zu seinem "Österreich-Plan" mit Skepsis verfolgt - SPÖ, FPÖ und NEOS lassen kein gutes Haar daran. ORF

Ähnlich negativ war die Einschätzung der Neos. "Was soll man zu einer Zukunftsrede von jemandem sagen, der in der Gegenwart versagt?", warf deren Generalsekretär Douglas Hoyos dem Kanzler mangelnde Glaubwürdigkeit vor. So sitze die ÖVP seit fast vier Jahrzehnten im Wirtschaftsministerium und wünsche sich jetzt einen "Regimewechsel" in der Wirtschaftspolitik. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger hatte bereits vor der Rede ein "Ankuscheln an die FPÖ" erwartet und einmal mehr rasche Neuwahlen gefordert, die ÖVP sei planlos, müde und korrupt.

Der Spitzenkandidat der KPÖ bei der Nationalratswahl, Tobias Schweiger, sah durch Nehammers Rede bestätigt, "dass die ÖVP keinerlei Interesse an leistbarem Wohnen hat."

Die ungenannte blaue Sonne

Die Partei, die, je nach oppositioneller Lesart, "angekuschelt" wurde oder einen "Heiratsantrag" erhalten hat, stand tatsächlich im Mittelpunkt des ÖVP-Events in Wels. Nehammers "Vorbands", also die Rednerinnen und Redner aus der Partei, mühten sich alle an der FPÖ und deren Parteichef Herbert Kickl ab – Nehammer selbst nahm Kickls Namen zwar nicht in den Mund, seine Rede mündete aber darin, dass er quasi ein Kanzlerduell zwischen sich und Kickl ausrief: "Er oder ich."

Der FPÖ kam das durchaus zupass. Erkannte sie doch inhaltlich blaue Themen im türkisen Österreichplan. Generalsekretär Christian Hafenecker sprach denn auch von einer "Kopiermaschine", die FPÖ-Ideen vervielfältigt habe, und nannte Nehammers Auftritt ein "großes Bürgertäuschungsmanöver eines notorischen Krisen-Leugners, der als Bundeskanzler keine Zukunft mehr hat".

Auch der Politikberater Thomas Hofer machte im Ö1-"Morgenjournal" am Samstag das Kreisen um die FPÖ gegenwärtig als zentrale innenpolitische Dynamik aus. Kickl sei der "Hauptdarsteller" der ÖVP-Veranstaltung gewesen: "Da drehte sich alles um Herbert Kickl und die FPÖ." Das sei aber das "Problem mehrerer Parteien, dass sich im innenpolitischen Sonnensystem alles um die blaue Sonne dreht." Nehammer habe mit seiner Rede ein "Manöver Richtung Wählerströme" versucht, mit dem Ziel, "FPÖ-Inhalte zu umarmen". Zumal die ÖVP derzeit versuche, alles zu tun, "um ein ähnliches Manöver hinzukriegen wie damals, weiland Sebastian Kurz 2017 und 2019, der es ja geschafft hat, mit der Übernahme auch von FPÖ-Positionen tatsächlich Wahlen zu gewinnen."

Kritik aus dem Umweltbereich

Je nach Position und Perspektive bezog sich die Kritik unterschiedlicher Organisationen auf unterschiedliche Aspekte des "Österreichplans", den die ÖVP ja bereits im Vorfeld häppchenweise medial hinausgespielt hat. Greenpeace etwa kritisierte bereits im Vorfeld der Rede, dass der Plan "reine ÖVP-Klientelpolitik für Konzerne zulasten von Klima und Umwelt" sei. Für Umwelt- und Klimamaßnahmen gebe es ein klares "Nicht genügend", denn die ÖVP wolle den Naturschutz schwächen, Milliarden an Steuergeld in ineffiziente Technologien wie E-Fuels oder CO2-Speicherung investieren und friedlichen Protest kriminalisieren.

Die Umweltschutzorganisation WWF Österreich bewertete das Papier als "umweltpolitische Bankrotterklärung". Im Klimakapitel dominierten Allgemeinplätze und Nebelgranaten, der Natur- und Bodenschutz werde fast komplett ignoriert. "Das ist kein Plan, sondern eine inhaltliche Selbstaufgabe".

ÖGB-Bundesgeschäftsführerin Ingrid Reischl monierte ebenfalls fehlende Lösungsvorschläge zu den "drängendsten Problemen", etwa den hohen Preisen, insbesondere bei den Mieten, Nahrungsmitteln und der Energie. Auch kritisierte sie die angedachte Großelternkarenz, die eine institutionelle Kinderbetreuung nicht ersetzen könne.

Lob von Ärzte- und Wirtschaftskammer sowie IV

Einige gute Ansätze sah die Ärztekammer. So würden sich einige der skizzierten Maßnahmen mit den eigenen Forderungen decken, etwa beim Ausbau der Kassenstellen und bei den Plänen zur verbesserten Vorsorge. Die angedachte Berufspflicht für ausgebildete Ärztinnen und Ärzte sieht die Ärztekammer hingegen kritisch, solche Maßnahmen würden einen Wettbewerbsnachteil nach sich ziehen.

Die Wirtschaftskammer sieht Österreich 2024 vor großen Herausforderungen stehen. Die Notwendigkeit von Maßnahmen für einen "erfolgreichen Re-Start" am heimischen Wirtschaftsstandort seien in Nehammers Rede angesprochen worden, sagte Generalsekretär Karlheinz Kopf. Er betonte, dass es etwa eine Senkung der Lohnnebenkosten brauche, die dem Kanzler auch vorschwebt.

Die Industriellenvereinigung (IV) reagierte großteils positiv, habe der Kanzler doch etwas angesprochen, das für die Industrie von zentraler Bedeutung sei– einen starken, von sozialer Marktwirtschaft, Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung getragenen Standort. Auch sie sieht die Lohnnebenkostensenkung als dringend notwendig und begrüßt Anreize wie den vorgeschlagenen "Vollzeit-Bonus". (nim, APA, 27.1.2024)