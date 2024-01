Symbolfoto. APA/EVA MANHART

Krottendorf/Gaisfeld - Bei einem Frontalcrash zwischen einem Pkw und einem Lkw am Freitag gegen 18.00 Uhr in Krottendorf-Gaisfeld (Bezirk Voitsberg) sind eine 27-Jährige und ihr drei Monate altes Baby ums Leben gekommen. Die Mutter, die den Pkw gelenkt hatte, wurde reanimiert und in kritischem Zustand mit schwersten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Graz geflogen. Trotz der Bemühungen des Ärzteteams verstarb die Frau im Spital. Ihre kleine Tochter wäre am Samstag vier Monate alt geworden.

Wie die Polizei unter Berufung auf Zeugen berichtete, war der Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lkw kam. Die 27-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Eine Reanimation des drei Monate alten Mädchens blieb erfolglos. Es starb an Ort und Stelle an seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Lenker (37) wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Deutschlandsberg eingeliefert. Zum Unfallhergang laufen noch weiterführende Ermittlungen. (APA, 27.1.2024)