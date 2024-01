Selina Egle und Lara Kipp im Eiskanal. REUTERS/MATTHIAS RIETSCHEL

Altenberg - Selina Egle und Lara Kipp haben im Frauen-Doppelsitzer der Kunstbahnrodel-WM in Altenberg die Goldmedaille gewonnen und damit erstmals bei Weltmeisterschaften triumphiert. Die 21-jährigen Tirolerinnen setzten sich am Samstag in Deutschland vor Anda Upite/Zane Kaluma (+0,050 Sek.) aus Lettland und den US-Amerikanerinnen Chevonne Forgan/Sophia Kirkby (+0,136) durch. Im Vorjahr hatte sich das ÖRV-Duo bei der WM in Oberhof noch Silber gesichert.

Nach David Gleirscher im Einzel-Sprint am Freitag war es die zweite Goldene für den ÖRV, der im Medaillenspiegel mit insgesamt vier Medaillen in vier Bewerben die Führung übernahm. "Ich kann es noch nicht ganz fassen. Dass es so ausgeht, gewaltig. Nach dem gestrigen Rennen dann Weltmeisterin zu werden auf einer deutschen Bahn, das hätten wir uns echt nicht gedacht", sagte Egle im ORF. Tags zuvor hatte sich das Duo im nicht-olympischen Sprint mit dem achten Platz zufrieden geben müssen.

Auch Kipp war überglücklich, obwohl das Duo nach der Zieleinfahrt zu Sturz kam. "Wir haben es gar nicht gescheit mitbekommen, weil wir nach unserem Sturz noch hochgegangen sind. Aber wir haben unseren Chefcoach schreien gehört und dann haben wir gewusst, dass es Gold ist", erklärte Kipp. (APA, 27.1.2024)