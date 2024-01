Erster Weltcupsieg für Nils Allegre. AP/Giovanni Auletta

Garmisch-Partenkirchen – Der Super-G am Samstag in Garmisch-Partenkirchen hat einen neuen Sieger hervorgebracht und ein sensationelles Podest geliefert. Der 30-jährige Franzose Nils Allegre gewann überraschend in 1:11,92 Minuten vor dem Italiener Guglielmo Bosca (+0,18) und dem Schweizer Loic Meillard (0,25). Weltcupdominator Marco Odermatt (0,28) fuhr als Vierter nur um drei Hundertstel am Podest vorbei. Vincent Kriechmayr (0,32) verpasste das Stockerl als Fünfter auch nur um sieben Hunderstel.

Während Daniel Hemetsberger wegen anhaltender Knieprobleme auf einen Start verzichtet hatte, landeten die weiteren Österreicher nicht im Spitzenfeld. Zweitbester ÖSV-Läufer war Raphael Haaser (0,94), er hielt wie Lukas Feurstein (1,12) und Andreas Ploier (1,23) immerhin den Rückstand in Grenzen. Stefan Babinsky (1,52) und Daniel Danklmaier (1,70) vermochten nicht aufzuzeigen. (red, 27.1.2024)