Alfred Komarek auf einem Bild vom 15. September 2015. Heribert Corn

Der Kultautor Alfred Komarek ist im Alter von 78 Jahren in Wien verstorben, wie die "NÖN" online berichtet. Seine Werkliste umfasst rund 80 Bücher und reicht von "Der verliebte Osterhase Eberhard" bis zu "Schräge Vögel", wo er sich auch selbst porträtierte – als Höhlenmensch. Populär machten den gebürtigen Bad Ausseer aber vor allem die kultigen Buchreihen rund um den entlassenen Chefredakteur Daniel Käfer respektive den Gendarmen Simon Polt, die auch verfilmt wurden. Diese verschafften seiner niederösterreichischen Wahlheimat im Pulkautal überregionale Bekanntheit.

2011 wurde Alfred Komarek, der in Bad Aussee, Wien und im Weinviertel Wohnsitze hatte, mit dem Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln ausgezeichnet. "Tolerant zu sein ist für Polt wie für mich eine Möglichkeit, einigermaßen mit der Welt und den Menschen zurechtzukommen", sagte der Essayist und Erzähler damals in seiner Dankesrede.

In einem STANDARD-Interview im Jahr 2015 sagte der bekennende Donald-Duck-Fan einmal, was er in seinem quasi heiligen Ort im Pulkautal, im Weinkeller, gut versteckt aufbewahrt hat: einen Donald-Ententotenkopf aus Keramik: "Der Keller ist ein sehr weihevoller Raum, eine weitverzweigte Lösshöhle, in der es absolut still ist, und in der ich der Einkehr und Kontemplation fröne. Weit hinten liegt der Schädel, in einer verschatteten Nische mit einer kleinen Kerze davor."

Stilgemäß war Komarek 2CV-Fahrer, dazu sagte er: "Der 2CV war und ist das einzige Auto mit einer eingebauten fröhlichen Naivität. Man saß drin und fühlte sich wohl. Ich habe nie einen unsympathischen oder aggressiven Enten-Fahrer getroffen."

Über die "Knochenarbeit" Schreiben verriet Komarek, der Jus studiert hatte, damals im Gespräch mit STANDARD-Redakteurin Renate Graber, die ihn fragte, was das Schwierigste sei, der Anfang oder das Ende eines Romans: "Der Anfang, denn das Ende weiß ich, und das habe ich meist auch schon formuliert. Ich weiß nur den Weg dorthin nicht, inklusive den ersten Satz. An dem sitze ich oft drei, vier Wochen lang. Ich komponiere meine Geschichten nämlich, muss die Ouvertüre und die ersten paar Töne haben, erst wenn ich die Sprachmelodie einmal kenne, komme ich weiter."

Nun ist die von Alfred Komarek angestimmte Melodie verklungen, kein letzter und kein erster Satz mehr von ihm. Seine Bücher bleiben. So wie er selbst geantwortet hat auf die Frage, woran er - gläubig, aber nicht katholisch - glaube, nämlich neben den Menschen, denen er begegnet sei und seine guten wie schlechten Taten, meinte er damals: "Man kann Energie nicht umbringen, also dauert alles fort. Ich dauere also durch meine Bücher." (nim, APA, 27.1.2024)