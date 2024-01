Vergangenes Jahr fand in Chamonix auch nur ein Slalom statt. Abfahrten waren damals aber nicht eingeplant. APA/AFP/JEFF PACHOUD

Chamonix - Im alpinen Ski-Weltcup der Männer fallen die Abfahrer um zwei weitere Saisonrennen um. Wie der Weltverband FIS am Samstag nach der Garmisch-Abfahrt mitteilte, können die beiden Februar-Abfahrten am Fuße des Mont Blanc in Chamonix nicht stattfinden. Demnach ist die Schneelage aufgrund hoher Temperaturen auf der Piste "La Verte les Houches" unzureichend. Für 2. und 3. Februar einen Ersatzort zu finden sei aus Zeitgründen nicht möglich gewesen.

Der Slalom am Sonntag (4.2.) soll programmgemäß stattfinden. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten aufgrund des Wetters und der Schneelagen sind mittlerweile sieben Saisonabfahrten absolviert. Laut aktuellem Stand sind mit Kvitfjell und Saalbach nur noch zwei Rennen in der "Königsdisziplin" ausstehend. (APA, 27.1.2024)