Köln - Österreichs Handballer bekommen es im Qualifikations-Play-off für die Weltmeisterschaft 2025 (14. Jänner bis 2. Februar 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen) mit dem klaren Außenseiter Georgien zu tun. Das ergab die Auslosung am Samstag in Köln. Der Sieger der beiden Spiele, die zwischen 8. und 12. Mai 2024 steigen, löst das Ticket für die Endrunde. Im ersten Duell hat Georgien Heimrecht.

"Mit diesem Los dürfen wir zufrieden sein", lautete die erste Reaktion von Teamchef Ales Pajovic. Dank des Einzugs in die Hauptrunde bei der EM 2024 stand bereits frühzeitig fest, dass man aus Lostopf 1 gezogen wird und damit starken Nationen wie Slowenien, Ungarn, Portugal, Island, den Niederlanden, Spanien, Montenegro, Tschechien, Polen oder Nordmazedonien entgeht.

Prestige-Erfolg für EM-Debütant

Georgien nahm bei der am Sonntag endenden Europameisterschaft in Deutschland zum ersten Mal bei einem Großereignis teil und schloss als 18. von 24 Nationen ab. Mit dem 22:19-Erfolg über Bosnien-Herzegowina durfte der Debütant dabei einen Prestigeerfolg bejubeln. Österreich wurde dank starker Leistungen und Siegen über Rumänien sowie Ungarn bzw. Punktgewinnen gegen Kroatien, Spanien und Deutschland Achter. (APA, 27.1.2024)