Aurélien Tchouaméni, Matchwinner. AP/Gerardo Ojeda

Las Palmas - Ein später Treffer des eingewechselten Aurélien Tchouaméni hat Real Madrid drei Punkte bei Las Palmas und damit zumindest bis Sonntag die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Liga beschert. Der Rekordmeister gewann am Samstag ohne den am Knie verletzten ÖFB-Legionär David Alaba sowie den gelbgesperrten Jude Bellingham beim Aufsteiger nach Rückstand noch mit 2:1.

Javi Munoz brachte Las Palmas in einer lange Zeit ausgeglichenen Partie in Führung (53.). Diese egalisierte der stark aufspielende Vinicius Junior (65.). Tchouaméni avancierte mit seinem Kopfballtreffer zum Matchwinner (84.). Für Real war es der fünfte Ligasieg in Serie, in der Meisterschaft ist das Team seit September ungeschlagen. Bei gleicher Anzahl an absolvierten Spielen liegt der Rekordmeister nun zwei Punkte vor dem Überraschungsteam aus Girona, das am Sonntag mit einem Sieg bei Celta Vigo wieder an die Spitze springen kann. (APA, 27.1.2024)