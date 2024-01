REUTERS/MASSIMO PINCA

Turin - Die Siegesserie von Italiens Fußball-Topclub Juventus Turin ist gerissen. Die "Alte Dame" musste sich am Samstag im Heimspiel gegen den Vorletzten Empoli mit einem 1:1 begnügen und gab damit nach sieben Erfolgen in Bewerbsspielen wieder einmal Punkte ab. Der Tabellenführer lag vorerst zwei Punkte vor Inter Mailand an der Tabellenspitze, der Verfolger rund um ÖFB-Star Marko Arnautovic hat allerdings zwei Partien weniger ausgetragen und spielt am Sonntag bei Fiorentina.

Eine frühe Rote Karte von Arkadiusz Milik nach einem Foul an Alberto Cerri (18.) brachte den großen Favoriten früh unter Druck. Trotzdem gelang Dusan Vlahovic kurz nach der Pause der Führungstreffer für die Gastgeber. Mit einem Heimsieg wurde es aber nichts, da Tommaso Baldanzi (70.) mit einem Rechtsschuss von außerhalb des Strafraums erfolgreich war. Für den Vorletzten war es erst der 17. Saisonpunkt. Für Juve war der Ausbau der ungeschlagenen Pflichtspielserie auf 19 Partien in der 22. Serie-A-Runde ein schwacher Trost. (APA, 27.1.2024)