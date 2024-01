Unmittelbar nach der bitteren 3:5-Heimniederlage gegen Villarreal in der spanischen Fußball-Meisterschaft hat FC-Barcelona-Trainer Xavi seinen Abgang mit Saisonende angekündigt. Die Entscheidung stehe schon seit einigen Tagen fest, erklärte der frühere Welt- und Europameister am Samstag. "Ich glaube, die Situation verdient eine Veränderung. Ich denke an den Club und an das Wohl der Spieler. Sie wird das befreien, sie wird das entspannter machen", meinte Xavi.

Xavi Hernandez EPA/Enric Fontcuberta

Der 44-Jährige trat den Job im November 2021 an, im Vorjahr gewann die Vereinslegende mit den Katalanen die Meisterschaft und den Supercup. In dieser Saison läuft es jedoch alles andere als wunschgemäß. Im Cup-Viertelfinale schied man zuletzt gegen Athletic Bilbao aus, das Supercup-Finale wurde gegen Real Madrid verloren und in der Meisterschaft liegt man schon zehn Punkte hinter dem Erzrivalen.

In der Champions League geht es im Achtelfinale gegen Napoli. "In den verbleibenden vier Monaten werde ich alles geben. Ich glaube, dass wir noch eine sehr gute Saison hinlegen können und diese Bekanntgabe hilfreich ist, um die Situation zu verändern", sagte Xavi. (APA, 27.1.2024)