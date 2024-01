Scheibe. APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Bozen - Die Vienna Capitals haben in der Eishockey-Liga ICE im Kampf um einen Pre-Play-off-Platz eine bittere Niederlage kassiert. Die Wiener verloren bei HCB Südtirol nach einer 3:0-Führung noch 3:7 und liegen schon neun Punkte hinter dem von den Pioneers Vorarlberg gehaltenen Rang zehn, der noch zur Teilnahme an der K.o.-Phase berechtigt. Die Feldkircher gewannen bei Schlusslicht Graz 99ers 4:1. Der HC Innsbruck musste sich Olimpija Ljubljana auswärts mit 2:5 geschlagen geben.

In Bozen legten die Capitals einen Tag nach dem 2:1 nach Verlängerung bei Asiago Hockey im ersten Drittel einen starken und vor allem effizienten Auftritt hin und schossen dank Bernhard Posch (10.), Christof Kromp (13.) und Mathias Böhm (13.) eine scheinbar komfortable Führung heraus.

Im Mitteldrittel aber drehten die Hausherren auf - Luca Frigo (21.), Angelo Miceli (24.), Christian Thomas (32.) und Pascal Brunner (32.) stellten auf 4:3 für die Südtiroler, die im Schlussabschnitt sogar noch einen Kantersieg fixierten. Daniel Mantenuto (43.), Joshua Teves (51.) und Thomas (53.) trugen sich in die Schützenliste ein. Für den Vize-Champion war es der vierte Liga-Sieg en suite und der sechste volle Erfolg über die Capitals hintereinander.

Zwei Siege in 24 Stunden für Pioneers

Die Pioneers landeten unterdessen den zweiten Auswärtssieg binnen 24 Stunden. Einen Tag nach dem 4:1 in Ljubljana gewannen die Vorarlberger wieder 4:1, diesmal beim Schlusslicht Graz 99ers. Joonas Oden schoss die Feldkircher kurz vor dem Ende des zweiten Drittels im Powerplay mit 2:1 in Führung, Daniel Woger (52.) und Michael Pastujov (54.) machten den Sack zu.

Die Innsbrucker gingen in Ljubljana schon nach 16 Sekunden durch Kevin Roy in Führung, doch in der zehnten Minute drehten die Slowenen die Partie innerhalb von zwölf Sekunden mit Treffern von Maris Bicevskis und Ville Leskinen. Von diesem Tiefschlag erholten sich die Tiroler nicht mehr, am Ende gab es einen verdienten Erfolg des Tabellenneunten. (APA, 27.1.2024)