Kim muss bei der Dschungelprüfung in das Innere einer Cobra und wird zunächst instruiert. Foto: RTL

Die Hälfte des Dschungelcamps ist geschafft. Aber anstatt eine kleine Bohnen-Reis-Halbzeitparty zu feiern, hängen alle rum wie die müden Spinnen. Die Camperinnen und Camper sind total geschafft.

Twenty4Tim und Kim schieben Nachtwache und er sagt zu ihr: "Wir müssen heute leise sein, sonst bringt David uns um." Der nämlich will nur eines: schlaaaaaaafen. Und er erklärt, warum er es kaum kann, wenn Tim und Kim reden: Die haben so hohe Stimmen.

Aber es ist nicht nur der Klang, sondern auch der Inhalt: Wieder geht es um den Zoff zwischen Kim und Leyla wegen irgendwas, irgendwo, irgendwann. Tim hat den Tipp überhaupt: "Es ist wichtig, dass ihr es jetzt mal gut sein lasst." Andererseits sagt er über sich selbst: "Ich bin gar nicht auf die Welt gekommen, um meinen Mund zu halten."

Auch aus Heinz muss es raus. Er vermisst seine Familie so sehr. "Ich hör die Kleinen manchmal Papa rufen", sagt er und weint in sein Kissen. Da den Camperinnen und Campern das Reis- und Bohnenallerlei schon zum Hals raus hängt, wird nach anderen kulinarischen Möglichkeiten gesucht. Mike hat einen Tipp: "Reis mit Öl schmeckt super."

Heinz, bittere Tränen und sein Kissen. Foto: RTL

Kim muss zur Dschungelprüfung und Leyla hat einen furchtbaren Verdacht: Kim gehe da hauptsächlich hin, um sich gut dazustellen, nicht um Sterne fürs Camp zu holen. Die derart Verdächtigte robbt durch das Innere einer Cobra und fischt aus Schleim, Ratten und Schlangen sieben Sterne raus.

Mit leerem Magen kotzen

Sie ist beseelt und kündigt an, dass jetzt neue Zeiten anbrechen. Sie wolle "ein bisschen mehr reflektieren". Leyla glaubt ihr das ohnehin nicht, was zu dem schönen Satz führt: "Ich muss kotzen, obwohl ich gar nichts im Magen habe."

Gegen die Langeweile würden jetzt am Lagerfeuer ein paar Märchen helfen. Da fällt Fabio eines ein: "Rotkäppchen und seine Brüder." Das kennt allerdings sonst niemand und Fabio ist sich dann auch nicht mehr ganz so sicher, ob es so heißt. Mike versucht die Handlung zu skizzieren: "Rotkäppchen ist zur Hexe gegangen und hat einen vergifteten Apfel gegessen." Ja, fast... "Und dann macht Rotkäppchen für alle Pfannkuchen", fabuliert irgendwer. Es müssen schon die Hunger-Halluzinationen sein.

Mike hingegen erblickt bei der Schatzsuche mit Leyla Dinge, die ihm gefallen. "Nase, Brüste, Lippen", habe sie machen lassen, erzählt die 27-Jährige. "Sieht echt gut aus", findet Mike und macht ihr ein echtes Kompliment: "Du bist schon so Beziehungsmaterial." Nicht auszudenken, was passieren wird, wenn das Kim später dann mal aus der Archiv holt und anschaut.

Was für ein Komliment: "Du bist schon so Beziehungsmaterial" Foto: RTL

Sarah hingegen ist ab sofort kein "Dschungelmaterial" mehr. Sie hat die wenigsten Anrufe bekommen und muss das Camp als erste verlassen. Überraschung ist das keine. (Birgit Baumann, 28.1.2024)