Die Polizei ermittelt. APA/EVA MANHART

Bregenz – Ein Unbekannter hat am späten Samstagabend vor einem Nachtklub in Lustenau zwei Männer angeschossen. Diese wurden nach Angaben der Polizei an den Extremitäten schwer verletzt, Lebensgefahr bestand jedoch keine. Der Hintergrund für die Tat war zunächst völlig unklar, die beiden Opfer aus Tschetschenien wurden in die Krankenhäuser Bregenz und Dornbirn gebracht. Die Polizei sperrte den Tatort ab, die etwa 200 Lokalgäste wurden befragt und aus dem Gebäude gebracht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.45 Uhr vor der Diskothek "Sender Club" am äußersten Ortsrand von Lustenau. Der Täter soll nach der Abgabe der Schüsse mit einem schwarzen SUV geflüchtet sein. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt. (APA, 28.1.2024)