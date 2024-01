Mit hochkarätigen Mitarbeitern will sich Rivian in die Liga der relevanten E-Auto Bauer hochkatapultieren. REUTERS/MIKE BLAKE

Knapp 25 Jahre war DJ Novotney beim US-Konzern Apple beschäftigt. Der Vice President of Hardware Engineering begleitete mehrere Generationen des iPods, des iPhones und der Apple Watch. Laut "Bloomberg" soll er künftig für den E-Auto Bauer Rivian tätig sein.

Zwei Abgänge

Novotny ist bereits der zweite Apple-Manager, der in diesem Monat zu Rivian wechselt. Vor wenigen Wochen nahm der Apple Head of Product, Mobility and Auto-Services, Jonas Reinke, seinen Hut beim iPhone-Hersteller und wechselte seinen Arbeitsplatz nach Irvine, wo der US-Autobauer seinen Hauptsitz hat. Bei Rivian wird Reinke Vice President of Product Management. Vor Apple war der Deutsche unter anderem bei Porsche und Porsche Digital angestellt.

Novotney bekommt mit dem Titel Senior Vice President of Vehicle Programs ebenfalls eine verantwortungsvolle Position umgehängt. Am Freitag äußerte sich der Hardwaretechniker öffentlich zum Wechsel: "Apple war mein Leben, aber jetzt ist es an der Zeit für mich, weiterzugehen und dabei zu helfen, eine neue Reihe von Produkten ins Leben zu rufen."

Beide Abgänge werden die möglichen Autobau-Pläne von Apple mit Sicherheit zurück. Laut "Bloomberg" arbeitete Novotney und wahrscheinlich auch Reinke an Apples Project Titan, welches das Thema E-Auto umfasst.

Rivian

Rivian wurde 2009 gegründet. 2020 kam man in die Schlagzeilen, nachdem Konkurrent Tesla den US-Rivalen des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen beschuldigte. Rivian warb damals einige Mitarbeiter von Tesla ab, was die Vorwürfe und später auch eine Klage zur Folge hatte.

Seit 2021 ist Rivian auch an der Börse. Mit 11,9 Milliarden Dollar war dies der größte Börsengang des Jahres. Das sorgte in der Szene für staunen, hatte das Unternehmen bis dahin lediglich 42 E-Pick-Ups ausgeliefert und zwei Milliarden Dollar Verlust geschrieben. Zu den Aktionären gehören unter anderem Amazon und Ford. Letzterer hatte 2021 jedoch verkündet, gemeinsam geplante Projekte mit Rivian einzustellen, um selbst zum größten E-Auto Bauer der Welt zu wachsen. (red, 28.1.2024)