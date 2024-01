LeBron James on fire. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/EZRA

San Francisco - LeBron James hat das Superstar-Duell in der NBA mit Stephen Curry für sich entschieden. James führte die Los Angeles Lakers am Samstag (Ortszeit) zu einem 145:144-Auswärtssieg nach zweifacher Verlängerung über die Golden State Warriors. 1,2 Sekunden vor Ende traf James seine beiden Freiwurfversuche zum Sieg. Der 39-Jährige kam auf insgesamt 36 Punkte, 20 Rebounds sowie zwölf Assists und markierte in dieser Saison damit sein drittes Triple-Double.

In den beiden Verlängerungen erzielte der Lakers-Star zwölf Zähler. Auf der Gegenseite glänzte Curry mit 46 Punkten, dabei traf er neun Dreier. Mit einem Korb fünf Sekunden vor Ende des vierten Viertels hatte Curry die Warriors in die Verlängerung gerettet. "Steph kam nach dem Spiel zu mir und sagte: Wie kann das immer noch besser werden?", sagte James über Curry. "Wenn ich meine Karriere beendet habe, werde ich meinen Enkeln erzählen können, dass ich gegen einen der Besten überhaupt gespielt habe."

Die Teams der beiden Superstars konnten in dieser Saison aber noch nicht überzeugen. Die Lakers stehen in der Western Conference auf dem neunten Platz, die Warriors liegen drei Ränge dahinter und damit außerhalb der Play-off-Plätze.

Einen Tag nach seiner Rekordvorstellung von 73 Punkten spielte Luka Doncic auch im Heimspiel gegen die Sacramento Kings stark auf. Trotz eines Triple-Doubles von 28 Punkten, 17 Assists und zehn Rebounds konnte der Slowene das 115:120 nicht verhindern. Damit kassierten die Texaner ihre dritte Heimniederlage in Serie.

Titelverteidiger Denver Nuggets setzte sich auch dank der 26 Punkte von Superstar Nikola Jokic mit 111:105 gegen die Philadelphia 76ers durch. Allerdings mussten die Gäste ohne ihren Leistungsträger Joel Embiid auskommen, der wegen Knieproblemen kurzfristig ausfiel. (APA/dpa, 28.1.2024)